Близкие Анастасии Заворотнюк рассказали, когда актрисе поставили страшный диагноз

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Близкие Анастасии Заворотнюк рассказали, когда актрисе поставили страшный диагнозРубрика: общество
17.09.2019 13:39
фото Анастасии Заворотнюк из аккаунта в Instagram
Известная актриса находится в коме из-за рака мозга; врачи пришли к выводу, что опухоль неоперабельная.
Люди из окружения Анастасии Заворотнюк рассказали, когда звезда сериала «Моя прекрасная няня» узнала о том, что у неё рак. Информация об этом появилась на сайте издания «Диалог UA».
Болезнь начала прогрессировать у актрисы после рождения дочери Милы в марте 2019 года. После этого Анастасия Заворотнюк сильно поправилась, что вызвало у телезвезды тяжёлую депрессию. Новость о том, что у неё диагностировали опухоль головного мозга, весной этого года буквально добила актрису. Как сообщают близкие звезды, Анастасия долгое время не могла спать из-за головных болей.
Ранее Сиб.фм сообщал, что московская больница прекратила интенсивное лечение Заворотнюк. До этого частная польская клиника тоже не смогла помочь звезде отечественных сериалов. Врачи диагностировали у неё глиобластому – агрессивную форму опухоли головного мозга.
Напомним, 14 сентября стало известно, что Анастасия Заворотнюк находится в коме из-за отёка мозга.
Никита Минин
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