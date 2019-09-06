Бота-борца с лесными пожарами во «ВКонтакте» запустил российский Greenpeace

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Бота-борца с лесными пожарами во «ВКонтакте» запустил российский GreenpeaceРубрика: общество
18.09.2019 07:59
Фото с сайта Pixabay.com
Чат-бот расскажет о мерах безопасности в лесу; плашка с иконкой новой функцией появится на экранах жителей Иркутской области и Красноярского края.
Российское отделение Greenpeace запустило специального противопожарного чат-бота, который расскажет о правилах безопасности при лесных пожарах. Разработка будет активна в социальной сети «ВКонтакте», сообщили на официальном сайте защитников природы.
Новый чат-бот проверит знания населения о правилах противопожарной безопасности в лесу, а также расскажет, как вести себя, если возгорание всё-таки произошло. Чтобы «пообщаться» с роботом, нужно будет щёлкнуть специальную плашку, которая появится на экранах жителей Красноярского края, Иркутской области и ещё 14 регионов, для которых проблема лесных пожаров стояла наиболее остро.
По словам руководителя противопожарного отдела российского отделения Greenpeace Григория Куксина, в большинстве случаев причиной пожаров становится человек, который поджигает сухую траву, оставляет костёр непотушенным, бросает окурки. Чтобы изменить опасную ситуацию в лесах региона нужно, по мнению Григория Куксина, изменить поведение людей.
Напомним, в апреле 2019 года в Новосибирской области клиентов МФЦ начал консультировать робот.
Дарья Мелехова
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