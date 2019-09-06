Бывшего замминистра обвинили в хладнокровном расстреле собак

фото Юлии Баронниковой из социальной сети «ВКонтакте»

Владелец охотхозяйства «Глухарь» убил четырёх лаек; животные мешали ему охотиться на лосей.

В Пермском крае бывшего заместителя министра промышленности и предпринимательства Виктора Усенко обвинили в расстреле охотничьих собак. Об этом в социальных сетях написала владелица животных.

«15 сентября владелец охотхозяйства "Глухарь" Виктор Усенко в присутствии районного охотоведа Виктора Козлова хладнокровно расстрелял из машины четырёх моих лаек, не ожидая, что я рядом. На мой вопрос ЗАЧЕМ???? Смеясь мне в лицо ответил, что собаки гоняют лосей, их лай мешает ему охотиться», – пишет расстроенная Юлия Баронникова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Сиб.фм).

Девушка отмечает, что путёвку в данное охотхозяйство 13 сентября ей лично выдавал Козлов, который тогда прекрасно видел всех её собак в ошейниках с датчиками слежения.

К обсуждению проблемы тут же подключились зоозащитники:

«Эта тварь должна понести наказание! Не место такому среди людей!»;

«Ужас! по нему психушка плачет. Как такому человеку выдали ружье?».

По сообщениям местных СМИ, в ГУ МВД по региону уже знают об инциденте. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 15 сентября стало известно, что прокуратура проверит переехавшего собаку мусорщика под Новосибирском.