Бывшего замминистра обвинили в хладнокровном расстреле собак

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Бывшего замминистра обвинили в хладнокровном расстреле собакРубрика: проиcшествия
17.09.2019 10:41
фото Юлии Баронниковой из социальной сети «ВКонтакте»
Владелец охотхозяйства «Глухарь» убил четырёх лаек; животные мешали ему охотиться на лосей.
В Пермском крае бывшего заместителя министра промышленности и предпринимательства Виктора Усенко обвинили в расстреле охотничьих собак. Об этом в социальных сетях написала владелица животных.
«15 сентября владелец охотхозяйства "Глухарь" Виктор Усенко в присутствии районного охотоведа Виктора Козлова хладнокровно расстрелял из машины четырёх моих лаек, не ожидая, что я рядом. На мой вопрос ЗАЧЕМ???? Смеясь мне в лицо ответил, что собаки гоняют лосей, их лай мешает ему охотиться», – пишет расстроенная Юлия Баронникова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Сиб.фм).
Девушка отмечает, что путёвку в данное охотхозяйство 13 сентября ей лично выдавал Козлов, который тогда прекрасно видел всех её собак в ошейниках с датчиками слежения.
К обсуждению проблемы тут же подключились зоозащитники:
«Эта тварь должна понести наказание! Не место такому среди людей!»;
«Ужас! по нему психушка плачет. Как такому человеку выдали ружье?».
По сообщениям местных СМИ, в ГУ МВД по региону уже знают об инциденте. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 15 сентября стало известно, что прокуратура проверит переехавшего собаку мусорщика под Новосибирском.
Никита Минин
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