Чиновнице грозит увольнение за нескромное селфи в «шоколадной» ванне

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Чиновнице грозит увольнение за нескромное селфи в «шоколадной» ваннеРубрика: политика, общество
17.09.2019 11:06
фото Светланы Опенышевой в социальной сети «ВКонтакте»
Губернатор Ульяновской области поручил проверку своего советника по IT-сфере; 55-летняя женщина выложила «нескромное» селфи.
Глава Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести служебную проверку в отношении руководителя IT-корпорации региона Светланы Опенышевой, которая выложила скандальные фотографии со своего отпуска в Азербайджане. Об этом сообщает издание «Улпресса».
«Любое нескромное отношение будет пресекаться. Многие могут себе позволить выехать за границу. Но когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку. Нужно жить более скромно», – отметил Морозов, который также намерен уволить советницу.
Примечательно, что отпуск чиновнице обошёлся в весьма скромную сумму – 59 тысяч рублей, если не считать 8,5 тысячи на авиабилеты.
Отметим, что в настоящее время аккаунт Светланы в Instagram стал закрытым. На прошлой неделе там была размещена фотография чиновницы, где она принимает нафталановую ванну в санатории. «Много шоколада не бывает», – так был подписан снимок.
Напомним, 3 сентября стало известно, что сибирскую чиновницу-хамку отстранили после критики Путина.
Никита Минин
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Лента новостей
Собранный в Иркутске самолёт демонстрируют потенциальным заказчикам в Стамбуле
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