Чиновнице грозит увольнение за нескромное селфи в «шоколадной» ванне

фото Светланы Опенышевой в социальной сети «ВКонтакте»

Губернатор Ульяновской области поручил проверку своего советника по IT-сфере; 55-летняя женщина выложила «нескромное» селфи.

Глава Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести служебную проверку в отношении руководителя IT-корпорации региона Светланы Опенышевой, которая выложила скандальные фотографии со своего отпуска в Азербайджане. Об этом сообщает издание «Улпресса».

«Любое нескромное отношение будет пресекаться. Многие могут себе позволить выехать за границу. Но когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку. Нужно жить более скромно», – отметил Морозов, который также намерен уволить советницу.

Примечательно, что отпуск чиновнице обошёлся в весьма скромную сумму – 59 тысяч рублей, если не считать 8,5 тысячи на авиабилеты.

Отметим, что в настоящее время аккаунт Светланы в Instagram стал закрытым. На прошлой неделе там была размещена фотография чиновницы, где она принимает нафталановую ванну в санатории. «Много шоколада не бывает», – так был подписан снимок.

Напомним, 3 сентября стало известно, что сибирскую чиновницу-хамку отстранили после критики Путина.