«Для безопасности жителей Новосибирска»: мэрия не выявила нарушений в работе «живодёрни»

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Зоозащитники обратились в мэрию с просьбой закрыть центр отлова животных, в работе которого аудиторы нашли множество нарушений.

Мэрия города Новосибирска направила официальный ответ зоозащитникам, которые потребовали закрыть «Центр по проблемам домашних животных», где, по различным сведениям, незаконно умерщвляют кошек и собак. Документ появился в группе «ОЗГ КотоПёс» в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что мэрия не выявила факта нецелевого использования бюджета за 2015-2017 годы, в котором активисты обвинили «живодёрню». Все расходы были произведены в соответствии с целевыми статьями и тщательно проконтролированы. Исходя из текста документа, выходит, что организация не убивает животных на бюджетные деньги, а «обеспечивает безопасность жителей города Новосибирска».

Ранее Контрольно-счётная палата города проверила центр и выявила нарушений на 60 миллионов рублей. Помимо путаницы в документах, КСП также установила, что 90 % отловленных животных организация подвергает эвтаназии вместо того, чтобы пристроить их в добрые руки.

Напомним, 27 апреля в Новосибирске прошёл митинг с требованием закрыть «живодёрню".