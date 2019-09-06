ДТП в Новосибирске парализовало движение на улице Большевистской

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ДТП в Новосибирске парализовало движение на улице БольшевистскойРубрика: проиcшествия
17.09.2019 08:47
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Утром 17 сентября в районе храма Михаила Архангела произошло дорожно-транспортное происшествие; в результате практически полностью перекрыто движение в строну Академгородка.
В Новосибирске утром 17 сентября дорожная обстановка оценивается в шесть баллов. Из-за ДТП на улице Большевистской в районе храма Михаила Архангела практически полностью парализовано движение в обе стороны.
Как сообщают очевидцы на странице группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», во время поворота налево (в сторону Академгородка) водитель фуры зацепил два легковых автомобиля. К счастью, в аварии никто не пострадал.
Кроме того, по данным сайта 2ГИС, пробки отмечаются на улицах Выборной, Кирова, Первомайской, Кропоткина, Ипподромской, Дуси Ковальчук, Богдана Хмельницкого, Кедровой, Бердском шоссе. В левобережной части города движение затруднено на улицах Станционной, Широкой, Станиславского, Котовского, площадях Труда и Энергетиков, проспекте Маркса.
Напомним, 8 августа из-за водителя грузовика на улице Никитина в Новосибирске образовался затор из автомобилей.
Анатолий Якимов
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