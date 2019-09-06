Двое мужчин избили инвалида ради мелочи

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Двое мужчин избили инвалида ради мелочиРубрика: проиcшествия
17.09.2019 16:55
фото с сайта pixabay.com
Подростки отказались дать неизвестным денег на проезд; делом занялся Следственный комитет.
Мужчины в состоянии алкогольного опьянения напали на двух подростков на остановке в Омске, сообщает местный СУ СКР. Об инциденте сообщила мать одного из пострадавших в сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Женщина рассказала, как на её 16-летнего сына с инвалидностью и его друга набросились двое мужчин.
Сначала подозреваемые попросили у подростков денег на проезд. Услышав отказ, мужчины начали трясти мальчиков и выворачивать карманы. Один из подростков оттолкнул нападавшего, за что получил сильный удар в область коленного сустава. Парней спасли стоявшие рядом прохожие – мужчины увели желающих поживиться за счёт детей.
Сейчас 16-летний инвалид детства находится в больнице в тяжёлом состоянии. Как сообщила мать пострадавшего, у подростка с детства проблемы с позвоночником и суставами – только недавно парень встал на ноги после врачебной ошибки. Сейчас ему предстоит длительная реабилитация и хирургическое вмешательство.
Сегодня пресс-служба Следственного комитета по Омской области сообщила о розыске подозреваемых. В отношении мужчин принимается решение о возбуждении уголовного дела.
Напомним, в июле в Омске двое братьев изнасиловали инвалида.
Эмиль Фукс
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