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Двое мужчин избили инвалида ради мелочи

Рубрика: проиcшествия

17.09.2019 16:55

фото с сайта pixabay.com

Подростки отказались дать неизвестным денег на проезд; делом занялся Следственный комитет. 

Мужчины в состоянии алкогольного опьянения напали на двух подростков на остановке в Омске, сообщает местный СУ СКР. Об инциденте сообщила мать одного из пострадавших в сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Женщина рассказала, как на её 16-летнего сына с инвалидностью и его друга набросились двое мужчин. 

Сначала подозреваемые попросили у подростков денег на проезд. Услышав отказ, мужчины начали трясти мальчиков и выворачивать карманы. Один из подростков оттолкнул нападавшего, за что получил сильный удар в область коленного сустава. Парней спасли стоявшие рядом прохожие – мужчины увели желающих поживиться за счёт детей. 

Сейчас 16-летний инвалид детства находится в больнице в тяжёлом состоянии. Как сообщила мать пострадавшего, у подростка с детства проблемы с позвоночником и суставами – только недавно парень встал на ноги после врачебной ошибки. Сейчас ему предстоит длительная реабилитация и хирургическое вмешательство. 

Сегодня пресс-служба Следственного комитета по Омской области сообщила о розыске подозреваемых. В отношении мужчин принимается решение о возбуждении уголовного дела. 

Напомним, в июле в Омске двое братьев изнасиловали инвалида. 

Эмиль Фукс

Теги: Омская область инвалиды

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сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:21 Общество 0 Коммент.

Парализовало трамвайное движение: ДТП у ЛДС «Сибирь» в Новосибирске

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Двое мужчин избили инвалида ради мелочи

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сегодня 16:42 Общество 0 Коммент.

«Для безопасности жителей Новосибирска»: мэрия не выявила нарушений в работе «живодёрни»

сегодня 16:32 Общество 0 Коммент.

Удар молнии на Бердском шоссе вывел из строя электрику в RAV-4

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

«Коктейль Молотова» в теплотрассу с бомжами закинул слабоумный новосибирец

сегодня 16:03 Хроника 0 Коммент.

Жители «Шлюза» нашли во дворе гранату

сегодня 15:23 Хроника 0 Коммент.

Автоподставщики разыграли в центре Новосибирска спектакль со сбитым пешеходом

сегодня 14:54 Хроника 0 Коммент.

Экс-министр культуры Новосибирской области рассказал о планах работы в НОВАТе

сегодня 14:16 Общество 0 Коммент.

Врач-онколог назвал симптомы рака мозга

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Госдума пригрозила детям тюрьмой за живодёрство

сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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