Экс-министр культуры Новосибирской области рассказал о планах работы в НОВАТе

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Игорь Решетников недолго оставался без работы; главной задачей бывшего министра станет подготовка к юбилею оперного театра

Бывший руководитель регионального министерства культуры, ушедший в отставку в начале сентября, приступил к работе в новой должности. Теперь он является советником руководителя Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Экс-директор Новосибирской филармонии Александр Савин побеседовал с Игорем Решетниковым и подготовил специально для Сиб.фм небольшое интервью.

- Игорь Николаевич, интрига с вашим новым назначением была недолгой. Вы приняли решение и уже приступили к работе в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета. Каков круг ваших обязанностей?

- Учитывая характер всей моей предыдущей работы в ассоциации «Сибирское соглашение» и в Министерстве культуры области, я буду заниматься тремя группами вопросов. Прежде всего это празднование 75-летия театра. Это знаковая дата, ведь театр – не только символ нашего города, но и всей Сибири, а открытие Новосибирского театра в сознании сибиряков неразрывно связано с Днём Великой Победы. Поэтому очень важно, чтобы эта дата была отмечена самыми яркими событиями, не только в Новосибирске, но и в целом по региону. На мне весь цикл подготовки к празднованию. Следующее – это координация работы театра с организациями города, с федеральными учреждениями культуры, и, что очень важно, с региональными. И не только с культурными, а со всеми организациями. Возвращаясь к региональным вопросам, мне предстоит отладить взаимоотношения театра с коллегами в других областях региона. НОВАТ должен стать центром музыкальной культуры в регионе. Будем выстраивать логистику для иногородних зрителей.

- Игорь Николаевич, я уверен, вы получали много разных предложений по новой работе. Почему именно НОВАТ?

- Во-первых, я не хотел уезжать из Новосибирска, хотя такие возможности были. Здесь я вырос как руководитель, поэтому хотел быть полезным городу. Во-вторых, НОВАТ – федеральный театр с большими возможностями, центр культурного притяжения для всего Сибирского региона. Здесь я могу реализовать максимум из того, что могу и хотел бы сделать.

- В последнее время театр критиковали за закрытость, отсутствие обратной связи со зрительским активом – людьми, болеющими за театр. Можно ли надеяться, что вы, как человек опытный, хорошо знающий проблемы и больные места культуры в области, сможете сделать театр более открытым и доступным для коммуникаций?

- Так вопрос не ставился, но если такая проблема есть, то мы совместно с любителями театра и журналистами будем её решать.

- Игорь Николаевич, последняя неделя после вашей отставки ознаменовалась чередой скандалов. Образовались различные группы, желающие перетянуть это и без того тонкое одеяло культуры на себя. Не кажется ли вам, что такое явление в нашей культуре оказывает на неё разрушительное воздействие, а как следствие – сокращение финансирования в новосибирскую культуру. Кто в такой ситуации захочет вкладывать сюда средства?

- Если не консолидироваться, не прекратить групповщину, то денег, выделяемых на культуру, больше не станет, как вы правильно заметили. Поэтому надо собираться и решать имеющиеся проблемы, работать.

- Вы давно знаете директора специальной музыкальной школы Александра Тихоновича Марченко. Он не прошел переаттестацию, и теперь ему грозит увольнение. Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию? Вы как человек, хорошо знающий коридоры и кабинеты Министерства культуры России, можете поучаствовать в положительном решении этого вопроса?

- Александр Тихонович – золотой фонд нашей культуры, человек из тех, кого называют незаменимыми. Конечно, я не могу стоять в стороне, стараюсь по мере своих возможностей участвовать в благополучном разрешении конфликта. Сейчас всем необходимо успокоиться, и дождаться, надеюсь, положительного разрешения этой ситуации.