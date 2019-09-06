Эксперты назвали самые популярные профессии в Новосибирске

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За первое полугодие 2019 года новосибирцы часто искали новую работу; также их интересовали «подработка» и «ежедневная оплата».

За первые шесть месяцев 2019 года жителей Новосибирска больше всего интересовали профессии водителя, грузчика, администратора, продавца и уборщицы. Об этом сообщает пресс-служба «Avito Работа». Также сибиряки часто искали подработку и работу с ежедневной оплатой.

Примечательно, что «водитель» – самый популярный запрос на портале в 19 из 23 крупных городов.

По подсчётам аналитиков, в среднем по России в разделе профессиональной деятельности люди чаще всего указывали электрика, сварщика и разнорабочего.

Напомним, в середине августа аналитики называли профессии, которые пользуются наименьшим спросом в Новосибирске.