Эксперты назвали самые популярные профессии в Новосибирске

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Эксперты назвали самые популярные профессии в НовосибирскеРубрика: общество
17.09.2019 15:45
фото с сайта pixabay.com
За первое полугодие 2019 года новосибирцы часто искали новую работу; также их интересовали «подработка» и «ежедневная оплата».
За первые шесть месяцев 2019 года жителей Новосибирска больше всего интересовали профессии водителя, грузчика, администратора, продавца и уборщицы. Об этом сообщает пресс-служба «Avito Работа». Также сибиряки часто искали подработку и работу с ежедневной оплатой.
Примечательно, что «водитель» – самый популярный запрос на портале в 19 из 23 крупных городов.
По подсчётам аналитиков, в среднем по России в разделе профессиональной деятельности люди чаще всего указывали электрика, сварщика и разнорабочего.
Напомним, в середине августа аналитики называли профессии, которые пользуются наименьшим спросом в Новосибирске.
Никита Минин
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