Госдума пригрозила детям тюрьмой за живодёрство

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Госдума пригрозила детям тюрьмой за живодёрствоРубрика: общество
17.09.2019 13:27
фото с сайта pixabay.com
Депутаты раздумывают о понижении возраста для наказания несовершеннолетних, которые жестоко обращаются с животными.
В Госдуме предложили пополнить список уголовных статьей, по которым можно будет наказывать детей с 14 лет. Об этом сообщает «Российская газета».
В настоящее время за жестокое обращение с животными привлечь к ответственности можно только тех подростков, которым исполнилось 16 лет. Какими бы невинными ни были дети, в последнее время участились ужасные случаи, когда малолетние живодёры калечат кошек и собак. В связи с этим депутаты предложили наказывать несовершеннолетних за зверства по отношению к животным с 14 лет. В данный момент идёт сбор отзывов на данный законопроект.
«Нет задачи отправить подростка в тюрьму. Главное, преподать ему правовой урок, дабы понял, что мучить живых существ неприемлемо», – рассказывают разработчики проекта.
Если правки в уголовный кодекс будут внесены, то «жестокое обращение с животными» примкнёт к статьям «убийство», «разбой» и «изнасилование», ответственность за которые также наступает с 14 лет.
Напомним, 7 августа стало известно, что в жутком убийстве кота Моти подозревают школьницу.
Никита Минин
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