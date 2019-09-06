Испорченный пикник закончился смертью прохожего от сковородки в Искитиме

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Ссора двух жителей Искитима на берегу Берди закончилась трагедией; виновник яростно избивал оппонента сковородкой.

Житель Искитима ответил за неосторожное убийство незнакомца, испортившего пикник на берегу реки. Сегодня, 17 сентября Искитимский районный суд вынес приговор по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

Инцидент произошёл вечером 11 июля 2018 года, на берегу Берди рядом с заправкой АЗС «Газпромнефть» по адресу микрорайон Северный,20 «Б». По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области подсудимый В. Встретил незнакомого мужчину и между ними произошла ссора, перешедшая в драку.

Мужчина вооружился металлической сковородкой и бил соперника по голове и телу, пока тот не скончался на месте от полученных травм. Обвиняемый полностью признал вину в ходе следствия, суд назначил ему семь лет и два месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, 17 сентября избившего женщину молотком нашла подписчица сообщества.