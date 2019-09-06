Избившего женщину молотком нашла подписчица сообщества

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Избившего женщину молотком нашла подписчица сообществаРубрика: проиcшествия
17.09.2019 18:44
Фото ГУ МВД по Новосибирской области
Мужчина несколько раз ударил продавщицу молотком по голове; нападавшего вычислили в тот же день.
Подписчица одного из популярных сообществ в социальной сети "ВКонтакте" помогла установить личность злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. Инцидент произошёл 31 августа, и получил широкую огласку в СМИ. Ориентировки разошлись также и по сообществам.
В первый же день после публикаций удалось выяснить, кто напал на продавщицу киоска в Ленинском районе. Подозреваемым оказался 25-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, сообщает МВД. Его обвиняют в нападении на женщину — мужчина нанёс четыре удара молотком по голове.
Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — иностранный гражданин может получить до 10 лет колонии. Сейчас подозреваемый задержан и находится в СИЗО до выяснения обстоятельств.
Напомним, житель Алтайского края забил до смерти молотком свою соседку.
Эмиль Фукс
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