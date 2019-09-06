«Коктейль Молотова» в теплотрассу с бомжами закинул слабоумный новосибирец

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«Коктейль Молотова» в теплотрассу с бомжами закинул слабоумный новосибирецРубрика: проиcшествия
17.09.2019 16:03
Фото с сайта pixabay.com
Бомж получил отказ подруги и вернулся с «коктейлем Молотова»; киоск «Подорожника» спас обожжённого бездомного.
Отвергнутый житель Новосибирска обиделся на бездомную женщину и чуть не сжёг заживо трёх человек. Сегодня, 17 сентября, в прокуратуре Железнодорожного района рассказали о суде за тяжкий вред здоровью, совершённый общеопасным способом.
Инцидент произошёл в ночь с 10 на 11 января в теплотрассе на улице Фабричной, недалеко от Димитровского моста. Согласно материалам дела, компания бездомных среднего возраста, состоящая из двух мужчин и двух женщин, ночевала в люке. Обвиняемый Игорь предложил одной из женщин заняться любовью, а получив отказ, обиделся и покинул убежище.
Вернулся он уже с бутылкой зажигательной смеси, которую кинул прямо в люк. В результате пожара оставшийся мужчина обгорел почти на треть, что считается тяжким вредом здоровью. Несмотря на это, потерпевший выбрался из люка и дошёл до «Подорожника», откуда вызвал «скорую помощь». Ещё одна женщина получила ожоги 2 % тела и уехала в больницу от знакомой – врачи скорой вовремя оказали помощь.
Полиция арестовала подозреваемого – им оказался ранее не судимый и не страдающий алкоголизмом или наркоманией бездомный мужчина с диагнозом «лёгкое слабоумие». Суд решил оставить подозреваемого под стражей.
«Обвиняемый отказался признать вину и давать показания в суде, обвиняя другого человека. Как установило следствие, эта версия оказалась несостоятельной. Мы запросили три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, суд отложил заседание на последнее слово», – сообщил Сиб.фм помощник прокурора Железнодорожного района Михаил Кочаков.
Напомним, 27 мая отвергнутый новосибирец получил приговор за поджог дома возлюбленной.
Никита Манько
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