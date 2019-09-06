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«Коктейль Молотова» в теплотрассу с бомжами закинул слабоумный новосибирец

Рубрика: проиcшествия

17.09.2019 16:03

Фото с сайта pixabay.com

Бомж получил отказ подруги и вернулся с «коктейлем Молотова»; киоск «Подорожника» спас обожжённого бездомного.

Отвергнутый житель Новосибирска обиделся на бездомную женщину и чуть не сжёг заживо трёх человек. Сегодня, 17 сентября, в прокуратуре Железнодорожного района рассказали о суде за тяжкий вред здоровью, совершённый общеопасным способом.

Инцидент произошёл в ночь с 10 на 11 января в теплотрассе на улице Фабричной, недалеко от Димитровского моста. Согласно материалам дела, компания бездомных среднего возраста, состоящая из двух мужчин и двух женщин, ночевала в люке. Обвиняемый Игорь предложил одной из женщин заняться любовью, а получив отказ, обиделся и покинул убежище. 

Вернулся он уже с бутылкой зажигательной смеси, которую кинул прямо в люк. В результате пожара оставшийся мужчина обгорел почти на треть, что считается тяжким вредом здоровью. Несмотря на это, потерпевший выбрался из люка и дошёл до «Подорожника», откуда вызвал «скорую помощь». Ещё одна женщина получила ожоги 2 % тела и уехала в больницу от знакомой – врачи скорой вовремя оказали помощь.

Полиция арестовала подозреваемого – им оказался ранее не судимый и не страдающий алкоголизмом или наркоманией бездомный мужчина с диагнозом «лёгкое слабоумие». Суд решил оставить подозреваемого под стражей.

«Обвиняемый отказался признать вину и давать показания в суде, обвиняя другого человека. Как установило следствие, эта версия оказалась несостоятельной. Мы запросили три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, суд отложил заседание на последнее слово», – сообщил Сиб.фм помощник прокурора Железнодорожного района Михаил Кочаков.

Напомним, 27 мая отвергнутый новосибирец получил приговор за поджог дома возлюбленной.

 

Никита Манько

Теги: психология оружие ссора ожог

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Предложить новость

Фонд модернизации ЖКХ купит чёрную «Тойоту Камри» за 2 миллиона рублей

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«Чрезвычайно опасная непогода»: МЧС советует новосибирцам не выходить из дома

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сегодня 15:18 Общество 0 Коммент.

Физрук избил первоклассника в Сибири

сегодня 15:03 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:59 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:30 Экономика 0 Коммент.

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сегодня 12:46 Хроника 0 Коммент.

«Манеры – лицо мужчины»: четверть опрошенных новосибирцев не хотят уступать девушкам место в транспорте

сегодня 12:22 Общество 0 Коммент.

Больше ста человек не могут вылететь из Новосибирска из-за неисправности самолёта

сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:31 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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