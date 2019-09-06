Крановщик погиб от взрыва на плавучем кране

Лента новостейПредложить новость
Фонд модернизации ЖКХ купит чёрную «Тойоту Камри» за 2 миллиона рублей
«Чрезвычайно опасная непогода»: МЧС советует новосибирцам не выходить из дома
Место в очереди за iPhone 11 в Новосибирске продают за 70 тысяч рублей
Эксперты высоко оценили проект «Академгородок 2.0» на «Технопроме-2019»
Больше ста человек не могут вылететь из Новосибирска из-за неисправности самолёта
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Крановщик погиб от взрыва на плавучем кранеРубрика: проиcшествия
17.09.2019 12:31
фото с сайта pixabay.com
Рабочего отбросило на шесть-семь метров взрывной волной; мужчина скончался в больнице.
На территории предприятия ООО «Грузовой терминал Обь» в Алтайском крае погиб рабочий, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского управления СКР на транспорте. Инцидент произошёл днём 4 сентября. Крановщик проводил газосварочные работы на несамоходном плавучем кране. Во время работ баллон с горюче-смазочным материалом взорвался.
Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе ведомства, рабочего отбросило взрывной волной на 6-7 метров. Мужчину госпитализировали с тяжёлыми травмами в городскую больницу Барнаула. Однако от полученных травм крановщик скончался.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего из-за нарушения техники безопасности на предприятии. Сейчас проводятся следственные действия для выяснения всех подробностей происшествия.
Напомним, на прошлой неделе в Алтайском крае сварщик на заводе погиб от взрыва во время ремонтных работ.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Фонд модернизации ЖКХ купит чёрную «Тойоту Камри» за 2 миллиона рублей
«Чрезвычайно опасная непогода»: МЧС советует новосибирцам не выходить из дома
Место в очереди за iPhone 11 в Новосибирске продают за 70 тысяч рублей
Эксперты высоко оценили проект «Академгородок 2.0» на «Технопроме-2019»
Больше ста человек не могут вылететь из Новосибирска из-за неисправности самолёта
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
ЧС ради аграриев
Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...
Посевная в убытке
Сельхозпроизводители считают перспективу сезона туманной...
СГК не прощает долги
Энергетики взыскивают долги барнаульских УК с менеджм...
Новости по теме
Популярное