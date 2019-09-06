Крановщик погиб от взрыва на плавучем кране

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Рабочего отбросило на шесть-семь метров взрывной волной; мужчина скончался в больнице.

На территории предприятия ООО «Грузовой терминал Обь» в Алтайском крае погиб рабочий, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского управления СКР на транспорте. Инцидент произошёл днём 4 сентября. Крановщик проводил газосварочные работы на несамоходном плавучем кране. Во время работ баллон с горюче-смазочным материалом взорвался.

Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе ведомства, рабочего отбросило взрывной волной на 6-7 метров. Мужчину госпитализировали с тяжёлыми травмами в городскую больницу Барнаула. Однако от полученных травм крановщик скончался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего из-за нарушения техники безопасности на предприятии. Сейчас проводятся следственные действия для выяснения всех подробностей происшествия.

Напомним, на прошлой неделе в Алтайском крае сварщик на заводе погиб от взрыва во время ремонтных работ.