«Лучше перестраховаться»: найденная на «Шлюзе» граната оказалась куском металла

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«Лучше перестраховаться»: найденная на «Шлюзе» граната оказалась куском металлаРубрика: проиcшествия
17.09.2019 15:58
фото с сайта pixabay.com
Сообщение об обнаружении гранаты поступило сегодня днём; выяснилось, что это кусок ржавого металла.
Найденная на ОбьГЭСе граната не оказалась боевой. Выяснилось, что предмет не представляет никакой опасности для местных жителей.
«Нам поступило сообщение о возможном обнаружении гранаты на "Шлюзе". Сапёры Росгвардии прибыли на место происшествия. Удалось выяснить, что предмет оказался просто куском ржавого металла, по внешнему виду напоминающим гранату. Никакой опасности нет, но всё же в таких случаях всегда лучше перестраховаться и вызывать сотрудников полиции», – сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Видео с обнаружением гранаты поделился подписчик группы «Жесть Новосибирска» в социальной сети «ВКонтакте». Жители дома на улице Русской посчитали найденный предмет гранатой. На место происшествия приехали сотрудники скорой помощи и пожарные.
Напомним, год назад новосибирца с гранатой задержала полиция.
Эмиль Фукс
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