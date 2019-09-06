Маршрутка с 20 пассажирами врезалась в столб и перевернулась

Лента новостейПредложить новость
Собранный в Иркутске самолёт демонстрируют потенциальным заказчикам в Стамбуле
Неизвестная женщина с пробитой головой вторую неделю лежит в больнице Новосибирска
Названы новосибирские предприятия с самыми большими долгами по зарплате
16-летний цыган в Новосибирске после совершённого ДТП покинул место аварии
Видео: маленькие мангусты едят непривычную для них пищу в Новосибирском зоопарке
Врач нагрубила и отказалась продлевать больничный пациенту под Новосибирском
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Маршрутка с 20 пассажирами врезалась в столб и перевернуласьРубрика: проиcшествия
17.09.2019 10:45
Фото ГУ МВД по Томской области
Среди пострадавших 12 человек; водитель проходил медосмотр перед рейсом.
Автобус ПАЗ опрокинулся на бок после столкновения со столбом, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в томском УМВД. В момент ДТП в автобусе было 20 пассажиров. Травмы лёгкой степени тяжести получили 12 человек. Как сообщает МВД, от госпитализации пострадавшие отказались – врачи оказали лишь амбулаторную помощь.
На месте происшествия дежурили шесть машин скорой помощи и четыре экипажа ДПС. Известно, что ПАЗ врезался в линию электропередач, однако причина столкновения пока выясняется.
Выяснилось, что водитель маршрутного автобуса прошёл медосмотр перед выходом на рейс. Также был проведен техосмотр автомобиля – нарушений не выявили.
Напомним, накануне в Красноярском крае автобус с 23 пассажирами вылетел в кювет.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Собранный в Иркутске самолёт демонстрируют потенциальным заказчикам в Стамбуле
Неизвестная женщина с пробитой головой вторую неделю лежит в больнице Новосибирска
Названы новосибирские предприятия с самыми большими долгами по зарплате
16-летний цыган в Новосибирске после совершённого ДТП покинул место аварии
Видео: маленькие мангусты едят непривычную для них пищу в Новосибирском зоопарке
Врач нагрубила и отказалась продлевать больничный пациенту под Новосибирском
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
ЧС ради аграриев
Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...
Прогноз на веру
Как себя чувствует российская экономика и пойдёт ли она на поп...
Новости по теме
Популярное