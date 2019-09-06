Маршрутка с 20 пассажирами врезалась в столб и перевернулась

Фото ГУ МВД по Томской области

Среди пострадавших 12 человек; водитель проходил медосмотр перед рейсом.

Автобус ПАЗ опрокинулся на бок после столкновения со столбом, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в томском УМВД. В момент ДТП в автобусе было 20 пассажиров. Травмы лёгкой степени тяжести получили 12 человек. Как сообщает МВД, от госпитализации пострадавшие отказались – врачи оказали лишь амбулаторную помощь.

На месте происшествия дежурили шесть машин скорой помощи и четыре экипажа ДПС. Известно, что ПАЗ врезался в линию электропередач, однако причина столкновения пока выясняется.

Выяснилось, что водитель маршрутного автобуса прошёл медосмотр перед выходом на рейс. Также был проведен техосмотр автомобиля – нарушений не выявили.

Напомним, накануне в Красноярском крае автобус с 23 пассажирами вылетел в кювет.