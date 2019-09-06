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Мать столкнула с моста своих детей в Москве.Рубрика: проиcшествия
17.09.2019 20:23
Скриншот из видео
Дети получили необходимую помощь и были доставлены в больницу; их мать направлена в психиатрическую лечебницу.
Мать столкнула с моста двоих детей на проспекте Защитников в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе московского ГСУ СКР. Также на канале «Инфа» видеохостинга YouTube социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с места инцидента.
Прохожие увидели, как мать толкает детей и вызвали полицию. После происшествия детям оказали необходимую первую медицинскую помощь и госпитализировали. Мать отправлена в психиатрическую клинику. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют причины произошедшего.
Напомним, в августе 2019 года красноярца заподозрили в том, что он выбросил из окна свою четырёхмесячную дочь.
Дарья Мелехова
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