Мать столкнула с моста своих детей в Москве.

Скриншот из видео

Дети получили необходимую помощь и были доставлены в больницу; их мать направлена в психиатрическую лечебницу.

Мать столкнула с моста двоих детей на проспекте Защитников в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе московского ГСУ СКР. Также на канале «Инфа» видеохостинга YouTube социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с места инцидента.

Прохожие увидели, как мать толкает детей и вызвали полицию. После происшествия детям оказали необходимую первую медицинскую помощь и госпитализировали. Мать отправлена в психиатрическую клинику. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют причины произошедшего.

Напомним, в августе 2019 года красноярца заподозрили в том, что он выбросил из окна свою четырёхмесячную дочь.