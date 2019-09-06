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Мужчина заживо сгорел в автомобиле во сне

Рубрика: проиcшествия

17.09.2019 11:58

фото с сайта pixabay.com

Машина погибшего была непригодна для использования; причиной трагедии могла стать телефонная зарядка. 

Обгоревшее тело 27-летнего жителя Томска обнаружили при тушении автомобиля. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области, в момент возгорания мужчина находился в автомобиле. Пострадавший спал в состоянии алкогольного опьянения. Предположительно, мужчина сгорел, не приходя в себя из-за сильного отравления угарным газом. 

Причиной пожара могло стать зарядное устройство мобильного телефона, которое было подключено к аккумулятору автомобиля. 

По данным следствия, ВАЗ-21013, в котором сгорел мужчина, был непригоден для эксплуатации. Ранее автомобиль вышел из строя после ДТП. Проводится следственная проверка для выяснения обстоятельств происшествия. 

Напомним, в Новосибирске месяц назад во дворе жилого дома полностью сгорел автомобиль. 

Эмиль Фукс

Теги: пожар Томская область

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сегодня 15:24 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:18 Общество 0 Коммент.

Физрук избил первоклассника в Сибири

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Эксперты высоко оценили проект «Академгородок 2.0» на «Технопроме-2019»

сегодня 14:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Из Новосибирска на «Ласточке»: РЖД экспериментирует с поездами на Барнаул, Омск и Томск

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Футболисты «Новосибирска» присоединились к популярному флешмобу

сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

Бердские спасатели ночью сняли с моста отчаянного мужчину

сегодня 13:59 Хроника 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области одобрил включение двух проектов в программу реиндустриализации

сегодня 13:30 Экономика 0 Коммент.

Власти Новосибирска начали проверку после падения женщины с ребёнком в яму с кипятком

сегодня 12:46 Хроника 0 Коммент.

«Манеры – лицо мужчины»: четверть опрошенных новосибирцев не хотят уступать девушкам место в транспорте

сегодня 12:22 Общество 0 Коммент.

Больше ста человек не могут вылететь из Новосибирска из-за неисправности самолёта

сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:42 Общество 0 Коммент.

«Породистые тоже плачут»: котёнка с врождённой патологией выбросили на улицу в Новосибирске

сегодня 11:31 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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