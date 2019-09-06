Мужчина заживо сгорел в автомобиле во сне

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Машина погибшего была непригодна для использования; причиной трагедии могла стать телефонная зарядка.

Обгоревшее тело 27-летнего жителя Томска обнаружили при тушении автомобиля. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области, в момент возгорания мужчина находился в автомобиле. Пострадавший спал в состоянии алкогольного опьянения. Предположительно, мужчина сгорел, не приходя в себя из-за сильного отравления угарным газом.

Причиной пожара могло стать зарядное устройство мобильного телефона, которое было подключено к аккумулятору автомобиля.

По данным следствия, ВАЗ-21013, в котором сгорел мужчина, был непригоден для эксплуатации. Ранее автомобиль вышел из строя после ДТП. Проводится следственная проверка для выяснения обстоятельств происшествия.

Напомним, в Новосибирске месяц назад во дворе жилого дома полностью сгорел автомобиль.