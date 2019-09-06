Мы под колпаком: депутат Ганзя раскритиковала закон о сборе личных данных всех россиян

фото со страницы Веры Ганзя в социальной сети "ВКонтакте"

Депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя предупредила сибиряков о принятии в первом чтении закона ”О едином информационном ресурсе”; это серьёзный “колпак”, написала политик.

Депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя написала на своей странице в социальной сети “ВКонтакте” предостерегающий пост, который касается всех россиян. В первом чтении принят закон “О едином информационном ресурсе”, который будет содержать сведения о каждом жителе России. По информации депутата, в базу включат ФИО, дату и место рождения смерти, СНИЛС, ИНН, прочие документы, а также сведения о семейном положении, родственниках и т.д.

Предполагается, что аккумулировать все данные будет налоговая служба, которая сможет предоставлять их только государственным и муниципальным органам, а также правоохранителям. Вступление документа в силу запланировано на 2022 год.

“Фракция КПРФ не голосовала за этот закон, все остальные фракции проголосовали — за.

Дорогие сограждане. Каждый из вас будет взят на учёт налоговой службой и внесен в особый реестр. А также ваши жены и мужья, даже бывшие, дети и другие родственники.

Это серьезный "колпак"

Я думаю, что в нашей коррупированной стране с огромным количеством продажных чиновников вся эта база запросто может быть продана за энное количество $”, — написала Вера Ганзя в социальной сети (орфография и пунктуация автора сохранены, прим. Сиб.фм).

Под постом депутата уже начали появляться комментарии.

“Добро пожаловать в электронный концлагерь”, написал Алексей Унгер.

Напомним, с сентября в России вступили в силу поправки сразу в несколько законов.