Насиловал и заставлял петь: педофил три дня удерживал 13-летнюю девочку

Фото из личного архива героя публикации

Житель Москвы издевался над девочкой несколько дней; она чудом сбежала от педофила.

Мужчина обвиняется в незаконном лишении свободы и изнасиловании несовершеннолетней, сообщает столичное управление СКР. Ни родственники, ни друзья не могли дозвониться до пропавшей – накануне она потеряла мобильный телефон. Девочка познакомилась с 32-летним мужчиной, который пригласил её домой.

Юная москвичка, не увидевшая в этом ничего подозрительного, пошла с мужчиной. Три дня педофил удерживал 13-летнюю девочку дома, издевался над ней и изнасиловал. Местные СМИ сообщают, что насильник также заставлял ребёнка петь. Помимо этого, мужчина постоянно выпивал, заставляя жертву готовить еду и убирать дом.

Девочке удалось сбежать благодаря счастливой случайности – злоумышленник заснул, и она смогла вытащить ключи из его кармана. Мать потерпевшей написала заявление в полицию, и в тот же день злоумышленника задержали.

Сейчас в отношении педофила возбудили уголовное дело по факту изнасилования и незаконного лишения свободы несовершеннолетней. Мужчина находится в СИЗО. Расследование дела продолжается.

Напомним, в начале месяца пьяный отчим изнасиловал десятилетнюю девочку.