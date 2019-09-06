Насиловал и заставлял петь: педофил три дня удерживал 13-летнюю девочку

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Насиловал и заставлял петь: педофил три дня удерживал 13-летнюю девочкуРубрика: проиcшествия
17.09.2019 17:48
Фото из личного архива героя публикации
Житель Москвы издевался над девочкой несколько дней; она чудом сбежала от педофила.
Мужчина обвиняется в незаконном лишении свободы и изнасиловании несовершеннолетней, сообщает столичное управление СКР. Ни родственники, ни друзья не могли дозвониться до пропавшей – накануне она потеряла мобильный телефон. Девочка познакомилась с 32-летним мужчиной, который пригласил её домой.
Юная москвичка, не увидевшая в этом ничего подозрительного, пошла с мужчиной. Три дня педофил удерживал 13-летнюю девочку дома, издевался над ней и изнасиловал. Местные СМИ сообщают, что насильник также заставлял ребёнка петь. Помимо этого, мужчина постоянно выпивал, заставляя жертву готовить еду и убирать дом.
Девочке удалось сбежать благодаря счастливой случайности – злоумышленник заснул, и она смогла вытащить ключи из его кармана. Мать потерпевшей написала заявление в полицию, и в тот же день злоумышленника задержали.
Сейчас в отношении педофила возбудили уголовное дело по факту изнасилования и незаконного лишения свободы несовершеннолетней. Мужчина находится в СИЗО. Расследование дела продолжается.
Напомним, в начале месяца пьяный отчим изнасиловал десятилетнюю девочку.
Эмиль Фукс
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