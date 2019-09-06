Названы новосибирские предприятия с самыми большими долгами по зарплате

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Задолженность по зарплате в Новосибирской области, по данным на 1 сентября, превысила 55 миллионов рублей; деньги не получили более 1400 человек.

Более 55 миллионов рублей задолжали руководители предприятий своим работникам, по данным на 1 сентября. Зарплату не получили 1433 человека. Такие данные опубликовал Новосибирскстат. В ведомстве отметили, что в среднем на одного работника приходится около 39 тысяч невыплаченных рублей.

Среди предприятий, накопивших самые большие долги перед сотрудниками, – ООО «Посевнинский завод спецтехники», холдинговая компания ПАО «НЭВЗ – Союз», АО «НЭВЗ- Керамикс» («Обрабатывающие производства»), АО «Байкальская строительная компания» («Строительство»).

«На долю этих организаций приходится 76,6 % общей суммы задолженности», – уточнили в Новосибирскстате.

Причиной возникшей задолженности стало отсутствие у предприятий собственных средств.

Напомним, 29 января Сиб.фм сообщал, что средняя зарплата новосибирцев в 2019 году выросла на 2 тысячи рублей.