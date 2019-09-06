Названы новосибирские предприятия с самыми большими долгами по зарплате

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Названы новосибирские предприятия с самыми большими долгами по зарплатеРубрика: общество
17.09.2019 09:33
фото с сайта pixabay.com
Задолженность по зарплате в Новосибирской области, по данным на 1 сентября, превысила 55 миллионов рублей; деньги не получили более 1400 человек.
Более 55 миллионов рублей задолжали руководители предприятий своим работникам, по данным на 1 сентября. Зарплату не получили 1433 человека. Такие данные опубликовал Новосибирскстат. В ведомстве отметили, что в среднем на одного работника приходится около 39 тысяч невыплаченных рублей.
Среди предприятий, накопивших самые большие долги перед сотрудниками, – ООО «Посевнинский завод спецтехники», холдинговая компания ПАО «НЭВЗ – Союз», АО «НЭВЗ- Керамикс» («Обрабатывающие производства»), АО «Байкальская строительная компания» («Строительство»).
«На долю этих организаций приходится 76,6 % общей суммы задолженности», – уточнили в Новосибирскстате.
Причиной возникшей задолженности стало отсутствие у предприятий собственных средств.
Напомним, 29 января Сиб.фм сообщал, что средняя зарплата новосибирцев в 2019 году выросла на 2 тысячи рублей.
Мария Машанова
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