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Названы новосибирские предприятия с самыми большими долгами по зарплате

Рубрика: общество

17.09.2019 09:33

фото с сайта pixabay.com

Задолженность по зарплате в Новосибирской области, по данным на 1 сентября, превысила 55 миллионов рублей; деньги не получили более 1400 человек. 

Более 55 миллионов рублей задолжали руководители предприятий своим работникам, по данным на 1 сентября. Зарплату не получили 1433 человека. Такие данные опубликовал Новосибирскстат. В ведомстве отметили, что в среднем на одного работника приходится около 39 тысяч невыплаченных рублей. 

Среди предприятий, накопивших самые большие долги перед сотрудниками, – ООО «Посевнинский завод спецтехники», холдинговая компания ПАО «НЭВЗ – Союз», АО «НЭВЗ- Керамикс» («Обрабатывающие производства»), АО «Байкальская строительная компания» («Строительство»). 

«На долю этих организаций приходится 76,6 % общей суммы задолженности», – уточнили в Новосибирскстате. 

Причиной возникшей задолженности стало отсутствие у предприятий собственных средств. 

Напомним, 29 января Сиб.фм сообщал, что средняя зарплата новосибирцев в 2019 году выросла на 2 тысячи рублей. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область зарплата долги работники

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сегодня 08:47 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 07:26 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 07:06 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:48 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:19 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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