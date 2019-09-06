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Названы регионы Сибири, где попробуют работать четыре дня в неделю

Рубрика: общество

17.09.2019 12:01

ФОТО PIXABAY.COM

Жителям Новосибирской области пока не грозит переход на четырёхдневную рабочую неделю; это связано с тем, что в регионе нет предприятий, входящих в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». 

Новосибирская область не будет участвовать в экспериментальном переходе на четырёхдневную рабочую неделю, поскольку схему вначале обкатают на предприятиях малого и среднего бизнеса, входящих в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». Таких в стране 266 в 30 регионах, в списке которых Новосибирской области нет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития России Петра Засельского. 

Из регионов Сибири в первую экспериментальную волну могут попасть 24 компании в Томской области, Алтайском и Красноярском краях. 

При этом, по словам замминистра, подробностей реализации трудовой реформы пока нет. Кроме того, чёткое понимание необходимости её проведения может быть достигнуто только после того, как в эксперименте примет участие большое количество предприятий. 

Напомним, 16 августа Сиб.фм сообщал, что в России отредактировали список профессий где запрещён женский труд. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область рабочая неделя сотрудники эксперимент

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сегодня 14:54 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:16 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:22 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:45 Хроника 0 Коммент.

Неизвестная женщина с пробитой головой вторую неделю лежит в больнице Новосибирска

сегодня 10:36 Хроника 0 Коммент.

Уходить в отпуск в России будут по-новому

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Следственный комитет начал проверку после пожара в «Векторе»

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сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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