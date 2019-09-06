Названы регионы Сибири, где попробуют работать четыре дня в неделю

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Жителям Новосибирской области пока не грозит переход на четырёхдневную рабочую неделю; это связано с тем, что в регионе нет предприятий, входящих в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости».

Новосибирская область не будет участвовать в экспериментальном переходе на четырёхдневную рабочую неделю, поскольку схему вначале обкатают на предприятиях малого и среднего бизнеса, входящих в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». Таких в стране 266 в 30 регионах, в списке которых Новосибирской области нет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития России Петра Засельского.

Из регионов Сибири в первую экспериментальную волну могут попасть 24 компании в Томской области, Алтайском и Красноярском краях.

При этом, по словам замминистра, подробностей реализации трудовой реформы пока нет. Кроме того, чёткое понимание необходимости её проведения может быть достигнуто только после того, как в эксперименте примет участие большое количество предприятий.

Напомним, 16 августа Сиб.фм сообщал, что в России отредактировали список профессий где запрещён женский труд.