Названы регионы Сибири, где попробуют работать четыре дня в неделю

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Названы регионы Сибири, где попробуют работать четыре дня в неделюРубрика: общество
17.09.2019 12:01
ФОТО PIXABAY.COM
Жителям Новосибирской области пока не грозит переход на четырёхдневную рабочую неделю; это связано с тем, что в регионе нет предприятий, входящих в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости».
Новосибирская область не будет участвовать в экспериментальном переходе на четырёхдневную рабочую неделю, поскольку схему вначале обкатают на предприятиях малого и среднего бизнеса, входящих в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». Таких в стране 266 в 30 регионах, в списке которых Новосибирской области нет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития России Петра Засельского.
Из регионов Сибири в первую экспериментальную волну могут попасть 24 компании в Томской области, Алтайском и Красноярском краях.
При этом, по словам замминистра, подробностей реализации трудовой реформы пока нет. Кроме того, чёткое понимание необходимости её проведения может быть достигнуто только после того, как в эксперименте примет участие большое количество предприятий.
Напомним, 16 августа Сиб.фм сообщал, что в России отредактировали список профессий где запрещён женский труд.
Мария Машанова
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