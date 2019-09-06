Неделю с трупом матери провёл шестилетний ребёнок

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Неделю с трупом матери провёл шестилетний ребёнокРубрика: проиcшествия
17.09.2019 22:41
Фото с сайта Pixabay.com
Тело женщины пролежало в доме около пяти дней и начало разлагаться; мальчик провёл всё время рядом с матерью.
Шестилетний ребёнок пять дней провёл наедине с трупом собственной матери. Об этом сообщило издание «Вести-Башкортостан» со ссылкой на личный источник в правоохранительных органах.
Мальчика нашли рядом с телом вчера, 16 сентября, в квартире в Янауле. Труп женщины уже начал разлагаться к моменту приезда полиции. Ребёнка обнаружили истощённым и тут же госпитализировали. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.
Напомним, 26 июня 2019 года наедине с трупом провёл несколько дней двухлетний мальчик под Красноярском.
Дарья Мелехова
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