Неделю с трупом матери провёл шестилетний ребёнок

Фото с сайта Pixabay.com

Тело женщины пролежало в доме около пяти дней и начало разлагаться; мальчик провёл всё время рядом с матерью.

Шестилетний ребёнок пять дней провёл наедине с трупом собственной матери. Об этом сообщило издание «Вести-Башкортостан» со ссылкой на личный источник в правоохранительных органах.

Мальчика нашли рядом с телом вчера, 16 сентября, в квартире в Янауле. Труп женщины уже начал разлагаться к моменту приезда полиции. Ребёнка обнаружили истощённым и тут же госпитализировали. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, 26 июня 2019 года наедине с трупом провёл несколько дней двухлетний мальчик под Красноярском.