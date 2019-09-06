Неизвестная женщина с пробитой головой вторую неделю лежит в больнице Новосибирска

Фото с сайта УМВД по Новосибирской области

Около двух недель в 34-й городской больнице Новосибирска находится пациентка с травмой головы; женщина без сознания, поэтому полицейские не могут установить её личность.

Полицейские Новосибирской области обратились к жителям с просьбой помочь опознать женщину, которая вот уже около двух недель находится без сознания в городской больнице. Пациентка была доставлена в стационар с травмой головы. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

В пресс-службе полиции уточнили, что женщину госпитализировали 4 сентября. Вплоть до сегодняшнего дня она находится без сознания, поэтому установить её личность, а также обстоятельства, при которых была получена травма, не представляется возможным.

На вид пострадавшей 30-40 лет, рост 165 сантиметров.

«Она была одета в чёрную толстовку "Найк", футболку бирюзового цвета с чёрными вставками, чёрные шорты до колен, при себе имела наручные часы», – отметили в полиции.

Всех, кому что-либо известно о женщине, стражи порядка просят откликнуться. Номера для связи - +7 913 488-38-21, 232-80-81, 232-86-90.

Напомним, 13 сентября в Новосибирске пропала пожилая женщина в леопардовых штанах.