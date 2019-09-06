Лента новостейПредложить новость
Собранный в Иркутске самолёт демонстрируют потенциальным заказчикам в Стамбуле
Неизвестная женщина с пробитой головой вторую неделю лежит в больнице Новосибирска
Названы новосибирские предприятия с самыми большими долгами по зарплате
16-летний цыган в Новосибирске после совершённого ДТП покинул место аварии
Видео: маленькие мангусты едят непривычную для них пищу в Новосибирском зоопарке
Врач нагрубила и отказалась продлевать больничный пациенту под Новосибирском
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Неизвестная женщина с пробитой головой вторую неделю лежит в больнице НовосибирскаРубрика: проиcшествия
17.09.2019 10:36
Фото с сайта УМВД по Новосибирской области
Около двух недель в 34-й городской больнице Новосибирска находится пациентка с травмой головы; женщина без сознания, поэтому полицейские не могут установить её личность.
Полицейские Новосибирской области обратились к жителям с просьбой помочь опознать женщину, которая вот уже около двух недель находится без сознания в городской больнице. Пациентка была доставлена в стационар с травмой головы. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.
В пресс-службе полиции уточнили, что женщину госпитализировали 4 сентября. Вплоть до сегодняшнего дня она находится без сознания, поэтому установить её личность, а также обстоятельства, при которых была получена травма, не представляется возможным.
На вид пострадавшей 30-40 лет, рост 165 сантиметров.
«Она была одета в чёрную толстовку "Найк", футболку бирюзового цвета с чёрными вставками, чёрные шорты до колен, при себе имела наручные часы», – отметили в полиции.
Всех, кому что-либо известно о женщине, стражи порядка просят откликнуться. Номера для связи - +7 913 488-38-21, 232-80-81, 232-86-90.
Напомним, 13 сентября в Новосибирске пропала пожилая женщина в леопардовых штанах.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
Собранный в Иркутске самолёт демонстрируют потенциальным заказчикам в Стамбуле
Неизвестная женщина с пробитой головой вторую неделю лежит в больнице Новосибирска
Названы новосибирские предприятия с самыми большими долгами по зарплате
16-летний цыган в Новосибирске после совершённого ДТП покинул место аварии
Видео: маленькие мангусты едят непривычную для них пищу в Новосибирском зоопарке
Врач нагрубила и отказалась продлевать больничный пациенту под Новосибирском
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное