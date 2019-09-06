Новосибирец украл овец и продал их на шашлык

Фото ГУ МВД по Алтайскому краю

В общей сложности мужчина похитил семь животных; спасти их не удалось.

Житель Новосибирска украл у знакомого в Алтайском крае овец, сообщает пресс-служба краевого управления МВД. Новосибирец ночью пробрался к жителю Каменского района и увёз с собой семь парнокопытных. Мужчина сумел уместить всех животных в салоне легкового автомобиля.

Позже выяснилось, что в Новосибирске похититель забил овец и продал мясо на рынок и в несколько кафе. Мужчина уже был дома у хозяина овец ранее, поэтому точно знал, где они находятся. Пропажу потерпевший обнаружил наутро при пересчёте животных.

Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. По факту кражи с незаконным проникновением в отношении 24-летнего новосибирца возбудили уголовное дело.

Напомним, в Новосибирске во дворе жилого дома зарезали двух баранов