Новосибирец украл овец и продал их на шашлык

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Новосибирец украл овец и продал их на шашлыкРубрика: проиcшествия
17.09.2019 11:52
Фото ГУ МВД по Алтайскому краю
В общей сложности мужчина похитил семь животных; спасти их не удалось.
Житель Новосибирска украл у знакомого в Алтайском крае овец, сообщает пресс-служба краевого управления МВД. Новосибирец ночью пробрался к жителю Каменского района и увёз с собой семь парнокопытных. Мужчина сумел уместить всех животных в салоне легкового автомобиля.
Позже выяснилось, что в Новосибирске похититель забил овец и продал мясо на рынок и в несколько кафе. Мужчина уже был дома у хозяина овец ранее, поэтому точно знал, где они находятся. Пропажу потерпевший обнаружил наутро при пересчёте животных.
Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. По факту кражи с незаконным проникновением в отношении 24-летнего новосибирца возбудили уголовное дело.
Напомним, в Новосибирске во дворе жилого дома зарезали двух баранов
Эмиль Фукс
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