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Новосибирцев напугал хлопок и страшный шум на ТЭЦ-2

Рубрика: общество, проиcшествия

17.09.2019 23:31

фото новосибирского филиала СГК

В сети появилось запись страшного шума, который раздаётся с территории новосибирской ТЭЦ-2; произошёл взрыв, предположили пользователи. 

В паблике “Инцидент Новосибирск” появилась запись страшного шума, который не даёт уснуть жителям Ленинского района Новосибирска. В комментарии к записи модераторы группы написали: “По словам наших подписчиков, на ТЭЦ 2 произошел взрыв. Сейчас жители Ленинского района жалуются на сильный шум со стороны ТЭЦ. Подробности выясняются”. 

Под тревожной записью появились комментарии: 

“Ура, Чернобыль 2.0” 

“А шум такой будто ядерная война началась вот и спокойной ночи” 

“там котел если ёкнет,то левый берег процентов на 30 уменьшится” (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, прим. Сиб.фм). 

Только один человек предположил, что ничего страшного не происходит. 

“Какой взрыв , пар спускают , перед отопительным сезоном”. 

В Сибирской генерирующей компании оперативно прокомментировали ситуацию. 

“При растопке котла после ремонта производилась настройка предохранительных клапанов с последующим сбросом пара в атмосферу, сопровождающимся шумом. При открытии клапанов может быть слышен громкий звук, напоминающий хлопок, как произошло в данном случае. Это штатная технологическая ситуация”, — сообщили в пресс-службе СГК и принесли жителям левобережья извинения за доставленные неудобства. 

Напомним, 16 сентября в СГК рассказали о готовности начать отопительный сезон

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область СГК ТЭЦ-2

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вчера 18:14 Общество 0 Коммент.

В МЧС предложили новосибирцам защищаться от пожаров при помощи икон

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:42 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:21 Культура 0 Коммент.

Удар молнии на Бердском шоссе вывел из строя электрику в RAV-4

вчера 16:12 Хроника 0 Коммент.

«Коктейль Молотова» в теплотрассу с бомжами закинул слабоумный новосибирец

вчера 16:03 Хроника 0 Коммент.

«Лучше перестраховаться»: найденная на «Шлюзе» граната оказалась куском металла

вчера 15:58 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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