Новосибирцев напугал хлопок и страшный шум на ТЭЦ-2

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Новосибирцев напугал хлопок и страшный шум на ТЭЦ-2Рубрика: общество, проиcшествия
17.09.2019 23:31
фото новосибирского филиала СГК
В сети появилось запись страшного шума, который раздаётся с территории новосибирской ТЭЦ-2; произошёл взрыв, предположили пользователи.
В паблике “Инцидент Новосибирск” появилась запись страшного шума, который не даёт уснуть жителям Ленинского района Новосибирска. В комментарии к записи модераторы группы написали: “По словам наших подписчиков, на ТЭЦ 2 произошел взрыв. Сейчас жители Ленинского района жалуются на сильный шум со стороны ТЭЦ. Подробности выясняются”.
Под тревожной записью появились комментарии:
“Ура, Чернобыль 2.0”
“А шум такой будто ядерная война началась вот и спокойной ночи”
“там котел если ёкнет,то левый берег процентов на 30 уменьшится” (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, прим. Сиб.фм).
Только один человек предположил, что ничего страшного не происходит.
“Какой взрыв , пар спускают , перед отопительным сезоном”.
В Сибирской генерирующей компании оперативно прокомментировали ситуацию.
“При растопке котла после ремонта производилась настройка предохранительных клапанов с последующим сбросом пара в атмосферу, сопровождающимся шумом. При открытии клапанов может быть слышен громкий звук, напоминающий хлопок, как произошло в данном случае. Это штатная технологическая ситуация”, — сообщили в пресс-службе СГК и принесли жителям левобережья извинения за доставленные неудобства.
Напомним, 16 сентября в СГК рассказали о готовности начать отопительный сезон.
Татьяна Картавых
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