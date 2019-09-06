Новосибирцев напугал хлопок и страшный шум на ТЭЦ-2

фото новосибирского филиала СГК

В сети появилось запись страшного шума, который раздаётся с территории новосибирской ТЭЦ-2; произошёл взрыв, предположили пользователи.

В паблике “Инцидент Новосибирск” появилась запись страшного шума, который не даёт уснуть жителям Ленинского района Новосибирска. В комментарии к записи модераторы группы написали: “По словам наших подписчиков, на ТЭЦ 2 произошел взрыв. Сейчас жители Ленинского района жалуются на сильный шум со стороны ТЭЦ. Подробности выясняются”.

Под тревожной записью появились комментарии:

“Ура, Чернобыль 2.0”

“А шум такой будто ядерная война началась вот и спокойной ночи”

“там котел если ёкнет,то левый берег процентов на 30 уменьшится” (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, прим. Сиб.фм).

Только один человек предположил, что ничего страшного не происходит.

“Какой взрыв , пар спускают , перед отопительным сезоном”.

В Сибирской генерирующей компании оперативно прокомментировали ситуацию.

“При растопке котла после ремонта производилась настройка предохранительных клапанов с последующим сбросом пара в атмосферу, сопровождающимся шумом. При открытии клапанов может быть слышен громкий звук, напоминающий хлопок, как произошло в данном случае. Это штатная технологическая ситуация”, — сообщили в пресс-службе СГК и принесли жителям левобережья извинения за доставленные неудобства.

Напомним, 16 сентября в СГК рассказали о готовности начать отопительный сезон.