Парализовало трамвайное движение: ДТП у ЛДС «Сибирь» в Новосибирске

Фото «САС-54»

Движение трамвая № 14 остановлено в обе стороны; экипаж ГИБДД освободил проезжую часть.

Из-за ДТП в районе ЛДС «Сибирь» на Богдана Хмельницкого остановлено движение трамвая № 14 в обе стороны. Об этом сообщил Сиб.фм один из сотрудников трамвайного депо.

Наезд на пешехода подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска. Выяснилось, что водитель Hyundai Tucson 1962 года рождения в 16:15 совершил наезд на пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Автомобиль встал ровно между трамвайными путями, ведущими в обе стороны, чем парализовал движение электротранспорта.

На данный момент движение трамваев восстановлено, машину транспортировали с путей. Как сообщили Сиб.фм в ГИБДД, экипаж прибыл на место происшествия в течение десяти минут и оперативно освободил проезжую часть.

Напомним, два дня назад барнаулец, находившийся за рулём без прав, сбил ребенка.