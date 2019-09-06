Парализовало трамвайное движение: ДТП у ЛДС «Сибирь» в Новосибирске

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Парализовало трамвайное движение: ДТП у ЛДС «Сибирь» в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
17.09.2019 17:13
Фото «САС-54»
Движение трамвая № 14 остановлено в обе стороны; экипаж ГИБДД освободил проезжую часть.
Из-за ДТП в районе ЛДС «Сибирь» на Богдана Хмельницкого остановлено движение трамвая № 14 в обе стороны. Об этом сообщил Сиб.фм один из сотрудников трамвайного депо.
Наезд на пешехода подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска. Выяснилось, что водитель Hyundai Tucson 1962 года рождения в 16:15 совершил наезд на пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Автомобиль встал ровно между трамвайными путями, ведущими в обе стороны, чем парализовал движение электротранспорта.
На данный момент движение трамваев восстановлено, машину транспортировали с путей. Как сообщили Сиб.фм в ГИБДД, экипаж прибыл на место происшествия в течение десяти минут и оперативно освободил проезжую часть.
Напомним, два дня назад барнаулец, находившийся за рулём без прав, сбил ребенка.
Эмиль Фукс
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