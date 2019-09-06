3 балла
+17
64.12 70.6
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Испорченный пикник закончился смертью прохожего от сковородки в Искитиме

сегодня 20:19 Хроника 0 Коммент.

Три недели мести улицы будут обидчики подростков в Барабинске

сегодня 19:02 Общество 0 Коммент.

Избившего женщину молотком нашла подписчица сообщества

сегодня 18:44 Хроника 0 Коммент.

Уехала на работу в Бердск и не вернулась: третью неделю ищут женщину из Искитима

сегодня 18:14 Общество 0 Коммент.

В МЧС предложили новосибирцам защищаться от пожаров при помощи икон

сегодня 18:03 Общество 0 Коммент.

Суд отпустил прославившегося жестокостью отца после новосибирского СИЗО

сегодня 17:42 Общество 0 Коммент.

Расписание электричек изменится в Новосибирске на трёх направлениях

сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Суд простил пастора баптистов Новосибирска за давнее ДТП

сегодня 17:21 Общество 0 Коммент.

Парализовало трамвайное движение: ДТП у ЛДС «Сибирь» в Новосибирске

сегодня 17:13 Хроника 0 Коммент.

Двое мужчин избили инвалида ради мелочи

сегодня 16:55 Хроника 0 Коммент.

Селфи вышедших на свободу Кокорина и Мамаева собрало 10 тысяч лайков

сегодня 16:42 Общество 0 Коммент.

«Для безопасности жителей Новосибирска»: мэрия не выявила нарушений в работе «живодёрни»

сегодня 16:32 Общество 0 Коммент.

Удар молнии на Бердском шоссе вывел из строя электрику в RAV-4

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

«Коктейль Молотова» в теплотрассу с бомжами закинул слабоумный новосибирец

сегодня 16:03 Хроника 0 Коммент.

Жители «Шлюза» нашли во дворе гранату

сегодня 15:23 Хроника 0 Коммент.

Автоподставщики разыграли в центре Новосибирска спектакль со сбитым пешеходом

сегодня 14:54 Хроника 0 Коммент.

Экс-министр культуры Новосибирской области рассказал о планах работы в НОВАТе

сегодня 14:16 Общество 0 Коммент.

Врач-онколог назвал симптомы рака мозга

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Госдума пригрозила детям тюрьмой за живодёрство

сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Парализовало трамвайное движение: ДТП у ЛДС «Сибирь» в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

17.09.2019 17:13

Фото «САС-54»

Движение трамвая № 14 остановлено в обе стороны; экипаж ГИБДД освободил проезжую часть.

Из-за ДТП в районе ЛДС «Сибирь» на Богдана Хмельницкого остановлено движение трамвая № 14 в обе стороны. Об этом сообщил Сиб.фм один из сотрудников трамвайного депо. 

Наезд на пешехода подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска. Выяснилось, что водитель Hyundai Tucson 1962 года рождения в 16:15 совершил наезд на пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Автомобиль встал ровно между трамвайными путями, ведущими в обе стороны, чем парализовал движение электротранспорта.

На данный момент движение трамваев восстановлено, машину транспортировали с путей. Как сообщили Сиб.фм в ГИБДД, экипаж прибыл на место происшествия в течение десяти минут и оперативно освободил проезжую часть.

Напомним, два дня назад барнаулец, находившийся за рулём без прав, сбил ребенка. 

 

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область ДТП

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Испорченный пикник закончился смертью прохожего от сковородки в Искитиме

сегодня 20:19 Хроника 0 Коммент.

Три недели мести улицы будут обидчики подростков в Барабинске

сегодня 19:02 Общество 0 Коммент.

Избившего женщину молотком нашла подписчица сообщества

сегодня 18:44 Хроника 0 Коммент.

Уехала на работу в Бердск и не вернулась: третью неделю ищут женщину из Искитима

сегодня 18:14 Общество 0 Коммент.

В МЧС предложили новосибирцам защищаться от пожаров при помощи икон

сегодня 18:03 Общество 0 Коммент.

Суд отпустил прославившегося жестокостью отца после новосибирского СИЗО

сегодня 17:42 Общество 0 Коммент.

Расписание электричек изменится в Новосибирске на трёх направлениях

сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Суд простил пастора баптистов Новосибирска за давнее ДТП

сегодня 17:21 Общество 0 Коммент.

Парализовало трамвайное движение: ДТП у ЛДС «Сибирь» в Новосибирске

сегодня 17:13 Хроника 0 Коммент.

Двое мужчин избили инвалида ради мелочи

сегодня 16:55 Хроника 0 Коммент.

Селфи вышедших на свободу Кокорина и Мамаева собрало 10 тысяч лайков

сегодня 16:42 Общество 0 Коммент.

«Для безопасности жителей Новосибирска»: мэрия не выявила нарушений в работе «живодёрни»

сегодня 16:32 Общество 0 Коммент.

Удар молнии на Бердском шоссе вывел из строя электрику в RAV-4

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

«Коктейль Молотова» в теплотрассу с бомжами закинул слабоумный новосибирец

сегодня 16:03 Хроника 0 Коммент.

Жители «Шлюза» нашли во дворе гранату

сегодня 15:23 Хроника 0 Коммент.

Автоподставщики разыграли в центре Новосибирска спектакль со сбитым пешеходом

сегодня 14:54 Хроника 0 Коммент.

Экс-министр культуры Новосибирской области рассказал о планах работы в НОВАТе

сегодня 14:16 Общество 0 Коммент.

Врач-онколог назвал симптомы рака мозга

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Госдума пригрозила детям тюрьмой за живодёрство

сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
сегодня 16:48

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к реализации стратегии...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее
Image
19.06.2019

Автобус дальше не идёт

Почему власти районов Новосибирской области и пер...

Читать далее

Новости по теме

Избившего женщину молотком нашла подписчица сообщества сегодня 18:44 Уехала на работу в Бердск и не вернулась: третью неделю ищут женщину из Искитима сегодня 18:14 В МЧС предложили новосибирцам защищаться от пожаров при помощи икон сегодня 18:03 Расписание электричек изменится в Новосибирске на трёх направлениях сегодня 17:33

Популярное

Image

Сибирский разлом: семь землетрясений произошло от Алтая до Казахс...

Image

Близкие Анастасии Заворотнюк рассказали, когда актрисе поставили ...

Image

Проверенные методики не работают: в Новосибирске шестой день ищут...

Image

Новосибирцы обсуждают стаю медведей на Северном объезде

Image

Топ-5: самые красивые девушки-телеведущие Новосибирска

Image

Опасные пельмени производили в Новосибирской области

Image

Видео: котята-рыболовы показали добычу гостям в Новосибирском зоо...

Image

«Я не взятку, я занимал»: появилось видео задержания начальника с...

Image

Видео: молния чуть не попала в автомобиль на Бердском шоссе в Нов...

Image

В Сибири выпал первый снег

Image

Две новосибирские компании вошли в рейтинг Forbes

Image

Новосибирцы покорили рок-звёзд Poets of the Fall кавером на жесто...

Image

Колесо обозрения уберут с набережной в Новосибирске