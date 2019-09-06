Первобытную страсть фотомоделей Новосибирска показали в сиквеле «Амазонок»

3 балла
+17
64.12 70.6
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Испорченный пикник закончился смертью прохожего от сковородки в Искитиме

сегодня 20:19 Хроника 0 Коммент.

Три недели мести улицы будут обидчики подростков в Барабинске

сегодня 19:02 Общество 0 Коммент.

Избившего женщину молотком нашла подписчица сообщества

сегодня 18:44 Хроника 0 Коммент.

Уехала на работу в Бердск и не вернулась: третью неделю ищут женщину из Искитима

сегодня 18:14 Общество 0 Коммент.

В МЧС предложили новосибирцам защищаться от пожаров при помощи икон

сегодня 18:03 Общество 0 Коммент.

Суд отпустил прославившегося жестокостью отца после новосибирского СИЗО

сегодня 17:42 Общество 0 Коммент.

Расписание электричек изменится в Новосибирске на трёх направлениях

сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Суд простил пастора баптистов Новосибирска за давнее ДТП

сегодня 17:21 Общество 0 Коммент.

Парализовало трамвайное движение: ДТП у ЛДС «Сибирь» в Новосибирске

сегодня 17:13 Хроника 0 Коммент.

Двое мужчин избили инвалида ради мелочи

сегодня 16:55 Хроника 0 Коммент.

Селфи вышедших на свободу Кокорина и Мамаева собрало 10 тысяч лайков

сегодня 16:42 Общество 0 Коммент.

«Для безопасности жителей Новосибирска»: мэрия не выявила нарушений в работе «живодёрни»

сегодня 16:32 Общество 0 Коммент.

Удар молнии на Бердском шоссе вывел из строя электрику в RAV-4

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

«Коктейль Молотова» в теплотрассу с бомжами закинул слабоумный новосибирец

сегодня 16:03 Хроника 0 Коммент.

Жители «Шлюза» нашли во дворе гранату

сегодня 15:23 Хроника 0 Коммент.

Автоподставщики разыграли в центре Новосибирска спектакль со сбитым пешеходом

сегодня 14:54 Хроника 0 Коммент.

Экс-министр культуры Новосибирской области рассказал о планах работы в НОВАТе

сегодня 14:16 Общество 0 Коммент.

Врач-онколог назвал симптомы рака мозга

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Госдума пригрозила детям тюрьмой за живодёрство

сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Первобытную страсть фотомоделей Новосибирска показали в сиквеле «Амазонок»

Рубрика: культура

17.09.2019 16:21

Фото Сергея Суховея

Духовное единение с дикой природой стало идеей видеопроекта Сергея Суховея; десятки людей стали спонсорами и получили благодарность автора.     

Мастер фотографии Сергей Суховей выпустил продолжение знаменитой серии «Амазонки» в Новосибирске. Сегодня, 17 сентября, премьера клипа состоялась на YouTube-канале автора.

Съёмки клипа проходили в конце августа, недалеко от посёлка Горного под Тогучином. Шесть красивых девушек – профессиональных танцовщиц, хореографов и спортсменок, ради вдохновенных сцен надели короткие кожаные юбки, шорты и топы в стиле скифской культуры, взяли в руки точные копии исторического оружия и вынуждены были карабкаться по скалам и бегать по полю, как настоящие дикарки – практически в одних балетках.

«Сюжет ролика постепенно выстроился вокруг центрального персонажа в исполнении Евгении Серебряковой, прекрасной сибирской шаманки из прошлого, которая будто заклинает природу и путешествует на грани реальности и воспоминаний. Во время съёмок мы столкнулись с многими трудностями – стрелы с трудом втыкались в каменистую почву, погода заставляла подстраиваться, а снимать на уступах гребня было опасно даже с учётом моего спортивного опыта», – рассказал Сиб.фм Сергей Суховей.   

В 2018 году предыдущая серия фотоснимков «Амазонки» попала в шорт-лист самого крупного международного фотоконкурса Trierenberg Super Circuit с центром в Австрии, а другая его съёмка завоевала престижную золотую медаль жюри. В клипе-продолжении автор решил объединить девушек и заснять их вместе – появление прекрасных «дикарок» шокировало местных селян. Воплотить идею помогли меценаты и поклонники женского фотопортрета. Собранные пожертвования позволили закрыть расходы по производству ролика, в том числе приобрести три музыкальных трека в этническом стиле.

«Этот ролик – не музыкальный клип, это моё художественное высказывание о силе, красоте и стремлении к свободе в единении с природой. Традиционные телесные и духовные практики Цигун и Тай-Цзи отражают это стремление в ощущениях. К сожалению, сервис YouTube сильно сжал видео, что снижает впечатление, но я решил пока не перезаливать его. Будет ещё бекстейдж видео с секретами и смешными моментами из съёмок, а сейчас мне предстоит большая работа над клипом для Марины Кручининой – мы целую неделю снимали его на Алтае», – сообщил автор «Амазонок» Сергей Суховей.

Напомним, в июле фотограф начал новый фотопроект «Ведьмы».        

 

Никита Манько

Теги: красота фотография премьеры кино

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Испорченный пикник закончился смертью прохожего от сковородки в Искитиме

сегодня 20:19 Хроника 0 Коммент.

Три недели мести улицы будут обидчики подростков в Барабинске

сегодня 19:02 Общество 0 Коммент.

Избившего женщину молотком нашла подписчица сообщества

сегодня 18:44 Хроника 0 Коммент.

Уехала на работу в Бердск и не вернулась: третью неделю ищут женщину из Искитима

сегодня 18:14 Общество 0 Коммент.

В МЧС предложили новосибирцам защищаться от пожаров при помощи икон

сегодня 18:03 Общество 0 Коммент.

Суд отпустил прославившегося жестокостью отца после новосибирского СИЗО

сегодня 17:42 Общество 0 Коммент.

Расписание электричек изменится в Новосибирске на трёх направлениях

сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Суд простил пастора баптистов Новосибирска за давнее ДТП

сегодня 17:21 Общество 0 Коммент.

Парализовало трамвайное движение: ДТП у ЛДС «Сибирь» в Новосибирске

сегодня 17:13 Хроника 0 Коммент.

Двое мужчин избили инвалида ради мелочи

сегодня 16:55 Хроника 0 Коммент.

Селфи вышедших на свободу Кокорина и Мамаева собрало 10 тысяч лайков

сегодня 16:42 Общество 0 Коммент.

«Для безопасности жителей Новосибирска»: мэрия не выявила нарушений в работе «живодёрни»

сегодня 16:32 Общество 0 Коммент.

Удар молнии на Бердском шоссе вывел из строя электрику в RAV-4

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

«Коктейль Молотова» в теплотрассу с бомжами закинул слабоумный новосибирец

сегодня 16:03 Хроника 0 Коммент.

Жители «Шлюза» нашли во дворе гранату

сегодня 15:23 Хроника 0 Коммент.

Автоподставщики разыграли в центре Новосибирска спектакль со сбитым пешеходом

сегодня 14:54 Хроника 0 Коммент.

Экс-министр культуры Новосибирской области рассказал о планах работы в НОВАТе

сегодня 14:16 Общество 0 Коммент.

Врач-онколог назвал симптомы рака мозга

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Госдума пригрозила детям тюрьмой за живодёрство

сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
12.09.2019

События выходных: модели на рынке и демоны в метро

Как не проспать выходные и культурно сходить на рыно...

Читать далее
Image
05.09.2019

События выходных: день выборов и холм ужасов

Как не пр...

Читать далее
Image
30.08.2019

События выходных: «Супер Зина» и высадка деревьев с Сиб.фм

Как правильно выпустить пар и сделать поступок для...

Читать далее
Image
23.08.2019

События выходных: первый снег и трио фестивалей

Как...

Читать далее
Image
16.08.2019

События выходных: рок без Цоя и казарма на всю жизнь

Как не остаться одному в разгар сезона отпусков – самые интересные события в Новосиби...

Читать далее
Image
08.08.2019

События выходных: песни русалок и «поднебесные хулиганы»

Как удержать лето за хвост и послуш...

Читать далее

Новости по теме

Бердская красавица выиграла миллион рублей сегодня 17:04

Популярное

Image

Сибирский разлом: семь землетрясений произошло от Алтая до Казахс...

Image

Близкие Анастасии Заворотнюк рассказали, когда актрисе поставили ...

Image

Проверенные методики не работают: в Новосибирске шестой день ищут...

Image

Новосибирцы обсуждают стаю медведей на Северном объезде

Image

Топ-5: самые красивые девушки-телеведущие Новосибирска

Image

Опасные пельмени производили в Новосибирской области

Image

Видео: котята-рыболовы показали добычу гостям в Новосибирском зоо...

Image

«Я не взятку, я занимал»: появилось видео задержания начальника с...

Image

Видео: молния чуть не попала в автомобиль на Бердском шоссе в Нов...

Image

В Сибири выпал первый снег

Image

Две новосибирские компании вошли в рейтинг Forbes

Image

Новосибирцы покорили рок-звёзд Poets of the Fall кавером на жесто...

Image

Колесо обозрения уберут с набережной в Новосибирске