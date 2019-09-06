Первобытную страсть фотомоделей Новосибирска показали в сиквеле «Амазонок»

Фото Сергея Суховея

Духовное единение с дикой природой стало идеей видеопроекта Сергея Суховея; десятки людей стали спонсорами и получили благодарность автора.

Мастер фотографии Сергей Суховей выпустил продолжение знаменитой серии «Амазонки» в Новосибирске. Сегодня, 17 сентября, премьера клипа состоялась на YouTube-канале автора.

Съёмки клипа проходили в конце августа, недалеко от посёлка Горного под Тогучином. Шесть красивых девушек – профессиональных танцовщиц, хореографов и спортсменок, ради вдохновенных сцен надели короткие кожаные юбки, шорты и топы в стиле скифской культуры, взяли в руки точные копии исторического оружия и вынуждены были карабкаться по скалам и бегать по полю, как настоящие дикарки – практически в одних балетках.

«Сюжет ролика постепенно выстроился вокруг центрального персонажа в исполнении Евгении Серебряковой, прекрасной сибирской шаманки из прошлого, которая будто заклинает природу и путешествует на грани реальности и воспоминаний. Во время съёмок мы столкнулись с многими трудностями – стрелы с трудом втыкались в каменистую почву, погода заставляла подстраиваться, а снимать на уступах гребня было опасно даже с учётом моего спортивного опыта», – рассказал Сиб.фм Сергей Суховей.

В 2018 году предыдущая серия фотоснимков «Амазонки» попала в шорт-лист самого крупного международного фотоконкурса Trierenberg Super Circuit с центром в Австрии, а другая его съёмка завоевала престижную золотую медаль жюри. В клипе-продолжении автор решил объединить девушек и заснять их вместе – появление прекрасных «дикарок» шокировало местных селян. Воплотить идею помогли меценаты и поклонники женского фотопортрета. Собранные пожертвования позволили закрыть расходы по производству ролика, в том числе приобрести три музыкальных трека в этническом стиле.

«Этот ролик – не музыкальный клип, это моё художественное высказывание о силе, красоте и стремлении к свободе в единении с природой. Традиционные телесные и духовные практики Цигун и Тай-Цзи отражают это стремление в ощущениях. К сожалению, сервис YouTube сильно сжал видео, что снижает впечатление, но я решил пока не перезаливать его. Будет ещё бекстейдж видео с секретами и смешными моментами из съёмок, а сейчас мне предстоит большая работа над клипом для Марины Кручининой – мы целую неделю снимали его на Алтае», – сообщил автор «Амазонок» Сергей Суховей.

Напомним, в июле фотограф начал новый фотопроект «Ведьмы».