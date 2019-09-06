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Погода в Новосибирске на 17 сентября: солнечные дни продолжаются

Рубрика: общество

17.09.2019 07:13

Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области – бабье лето; синоптики обещают, что день будет ясным и тёплым.

Во вторник, 17 сентября, погода в Новосибирске позволит насладиться последними тёплыми деньками.

По данным сайта gismeteo.ru, ближе к ночи, возможно, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днём +19…+23 градуса, ночью +14…+16. Ветер южный 3-9 метров в секунду с порывами до 8-14. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня будет слабо колебаться. 

Напомним, 15 сентября синоптики обещали, что Новосибирск накроет сильный туман.

 

Анатолий Якимов

Теги: погода прогноз Новосибирск

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сегодня 11:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:22 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:45 Хроника 0 Коммент.

Неизвестная женщина с пробитой головой вторую неделю лежит в больнице Новосибирска

сегодня 10:36 Хроника 0 Коммент.

Уходить в отпуск в России будут по-новому

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Следственный комитет начал проверку после пожара в «Векторе»

сегодня 09:43 Наука 0 Коммент.

Названы новосибирские предприятия с самыми большими долгами по зарплате

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

ДТП в Новосибирске парализовало движение на улице Большевистской

сегодня 08:47 Хроника 0 Коммент.

16-летний цыган в Новосибирске после совершённого ДТП покинул место аварии

сегодня 08:26 Хроника 0 Коммент.

Видео: маленькие мангусты едят непривычную для них пищу в Новосибирском зоопарке

сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

Самых недобросовестных производителей печенья назвали эксперты

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

Врач нагрубила и отказалась продлевать больничный пациенту под Новосибирском

сегодня 07:37 Общество 0 Коммент.

Шестилетняя девочка застряла в канализации в Омске

сегодня 07:26 Хроника 0 Коммент.

Два омича пострадали при обстреле на остановке в Москве

сегодня 07:06 Хроника 0 Коммент.

Топ-5 мест Новосибирска для посещения в последние тёплые дни

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Танец «техно-викинга» удивил пассажиров автобуса в Новосибирске

вчера 20:48 Общество 0 Коммент.

Мыть дороги в дождь продолжат поливальные машины Новосибирска

вчера 19:50 Экономика 0 Коммент.

Пожар на «Векторе» в Кольцове ликвидирован

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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