Погода в Новосибирске на 17 сентября: солнечные дни продолжаются

Лента новостейПредложить новость
Собранный в Иркутске самолёт демонстрируют потенциальным заказчикам в Стамбуле
Неизвестная женщина с пробитой головой вторую неделю лежит в больнице Новосибирска
Названы новосибирские предприятия с самыми большими долгами по зарплате
16-летний цыган в Новосибирске после совершённого ДТП покинул место аварии
Видео: маленькие мангусты едят непривычную для них пищу в Новосибирском зоопарке
Врач нагрубила и отказалась продлевать больничный пациенту под Новосибирском
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Погода в Новосибирске на 17 сентября: солнечные дни продолжаютсяРубрика: общество
17.09.2019 07:13
Фото с сайта pixabay.com
В Новосибирской области – бабье лето; синоптики обещают, что день будет ясным и тёплым.
Во вторник, 17 сентября, погода в Новосибирске позволит насладиться последними тёплыми деньками.
По данным сайта gismeteo.ru, ближе к ночи, возможно, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днём +19…+23 градуса, ночью +14…+16. Ветер южный 3-9 метров в секунду с порывами до 8-14. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня будет слабо колебаться.
Напомним, 15 сентября синоптики обещали, что Новосибирск накроет сильный туман.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Собранный в Иркутске самолёт демонстрируют потенциальным заказчикам в Стамбуле
Неизвестная женщина с пробитой головой вторую неделю лежит в больнице Новосибирска
Названы новосибирские предприятия с самыми большими долгами по зарплате
16-летний цыган в Новосибирске после совершённого ДТП покинул место аварии
Видео: маленькие мангусты едят непривычную для них пищу в Новосибирском зоопарке
Врач нагрубила и отказалась продлевать больничный пациенту под Новосибирском
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Стоять будем
Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...
Сама приплыла
Восемь версий потопа на Алтае, высказанных в прессе и блогах...
Новости по теме
Популярное