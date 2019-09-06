Погода в Новосибирске на 17 сентября: солнечные дни продолжаются

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В Новосибирской области – бабье лето; синоптики обещают, что день будет ясным и тёплым.

Во вторник, 17 сентября, погода в Новосибирске позволит насладиться последними тёплыми деньками.

По данным сайта gismeteo.ru, ближе к ночи, возможно, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днём +19…+23 градуса, ночью +14…+16. Ветер южный 3-9 метров в секунду с порывами до 8-14. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня будет слабо колебаться.

Напомним, 15 сентября синоптики обещали, что Новосибирск накроет сильный туман.