Провокационный плакат подредактировали на новосибирских улицах

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Билборд, который возмутил жителей Новосибирской области, переписали; вопрос «Хочешь сосну?» больше не стоит.

Возмутившие новосибирцев билборды исчезли в трасс под Новосибирском. На смену им пришло пристойное предложение.

История началась в конце августа, когда сразу на двух трассах – на Колывань и на Красный яр новосибирцы заметили рекламные плакаты, в которых усмотрели непристойное предложение.

Девушка с ярко накрашенными губами и приоткрытым ртом вопрошала: «Хочешь сосну?», ниже более мелким шрифтом было написано: «или лиственницу?».

Тогда владелица бизнеса, сделавшего рекламу, Татьяна Бонд рассказала Сиб.фм, что организация занимается продажей древесины и никакого подтекста, дескать, в плакатах не было.

Однако несколько дней спустя место на билбордах оказалось занято лишь надписью о возможности разместить рекламу.

И вот, новый поворот. Красотка снова заняла своё место на обочинах всё тех же трасс. Правда теперь из её уст вырывается совсем безобидный вопрос: «Лиственница, липа или сосна?».

В новосибирском управлении ФАС пока не дали правовую оценку первоначально размещённой рекламе и её соответствию законодательству России.

Напомним, в начале июля УФАС оштрафовало «Тинькофф Банк» за частые звонки новосибирцам.