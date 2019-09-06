Путин помиловал женщину-убийцу из Новосибирской области

фото с сайта pixabay.com

50-летняя Оксана Ивасюк из Новосибирской области отбывает наказание за убийство мужа; однако в колонии вместо почти восьми лет она проведёт пять с половиной – такое решение принял президент Владимир Путин.

Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании жительницы Новосибирской области Оксаны Ивасюк, которая отбывает наказание за убийство собственного мужа. По решению главы государства, срок лишения свободы сократился до пяти с половиной лет. Указ с формулировкой «руководствуясь принципами гуманности» опубликован 16 сентября на официальном портале правовой информации.

Убийство было совершено на бытовой почве: супруги поссорились из-за измен мужа, началась драка. Мужчина несколько раз ударил Оксану Ивасюк, пытался зажать её голову дверью. Защищаясь, она ударила супруга ножом.

После случившегося женщина пыталась оказать мужу медицинскую помощь, призналась в содеянном и раскаялась.

В колонии женщина, которая ранее никогда не была судима, провела уже более двух лет.

Напомним, 30 июля Сиб.фм писал, как жительница Красноярского края убила своего мужа, а тело закопала в огороде.