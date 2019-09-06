Пьяная женщина сломала позвоночник девятилетнему мальчику в Бийске

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Мальчик пытался залезть на гараж; одна из местных жительниц дёрнула ребёнка за ногу и уронила его на землю.

Жительница Бийска сломала позвоночник девятилетнему ребёнку. Об этом сообщили 17 сентября на сайте СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, мальчики играли во дворе, и один из них попытался залезть на гараж. В это время к нему подошла 64-летняя пьяная женщина и дёрнула его за ногу. Мальчик упал и сломал три позвонка. Он оперативно был доставлен в городскую больницу.

Сейчас следователи проводят проверку и выясняют, являлись ли действия женщины умышленным причинением тяжкого ущерба здоровью ребёнка.

Напомним, в августе 2019 года трёхлетняя девочка упала со второго этажа и сломала позвоночник в Новосибирске.