Расписание электричек изменится в Новосибирске на трёх направлениях

Фото с сайта Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Расписание движения пригородных поездов, следующих из Новосибирска в Болотное, Чулым, Каргат и Искитим, изменилось; составы будут приходить на несколько минут раньше.

В связи с проведением ремонта путей с 28 сентября по 5 октября включительно изменится расписание движения 11 новосибирских пригородных поездов. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги.

Как уточнили в ведомстве, корректировка во времени следования составит от 2 до 22 минут.

В частности, поезда Восточного направления будут курсировать по следующему графику:

№ 6404 Новосибирск – Болотная, отправление в 07:09, прибытие в 09:35, то есть на 8 минут позже;

№ 6408 Новосибирск – Болотная, отправление в 09:26, прибытие в 11:52, то есть на 4 минуты раньше;

№ 6418 Новосибирск – Болотная, отправление в 16:37, прибытие в 19:02, то есть на 5 минут раньше;

№ 6403 Болотная – Новосибирск, отправление в 10:13, прибытие в 12:39, то есть на 9 минут позже;

№ 6407 Болотная – Новосибирск, отправление в 14:44, прибытие в 17:09, то есть на 5 минут позже;

№ 6413 Болотная – Новосибирск, отправление в 17:05, прибытие в 19:31, то есть на 2 минуты позже;

№ 6417 Болотная – Новосибирск, отправление в 05:10, прибытие в 07:33, то есть на 7 минут раньше;

№ 6425 Ояш – Новосибирск, отправление в 05:10 (по расписанию), далее следование по расписанию до остановочного пункта 3375 километров (отправление в 05:55), отправление со станции Сокур в 06:09, прибытие в 06:57 (на 8 минут позже).

Поезда Восточного направления будут курсировать по следующему графику:

№ 6305 Новосибирск – Чулымская, отправление в 07:13 (по расписанию), отправление со станции Чик в 08:15 (на 9 минут позже), прибытие на станцию Чулымская в 09:48 (на 9 минут позже);

№ 6309 Новосибирск – Каргат, отправление в 09:35, прибытие на станцию Каргат в 12:35 (на 3 минуты позже).

Поезд Южного направления будет курсировать по следующему графику:

№ 6631 Новосибирск – Искитим, отправление в 22:11, прибытие в 23:33, то есть на 22 минуты раньше.

Узнать более подробную информацию о движении пригородных поездов во время ремонтных работ можно на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, а также по телефонам 050 (с 07:00 до 21:00), 8 (383) 229-25-67 (в рабочие дни с 08:00 до 17:00).

Напомним, 12 августа Сиб.фм писал об изменении маршрута движения поезда из Абакана в Москву и Новосибирск.