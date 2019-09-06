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Роман Власов проиграл казаху на чемпионате мира

Рубрика: общество, спорт

17.09.2019 22:38

фото со страницы Романа Власова в социальной сети "ВКонтакте"

Новосибирский борец Роман Власов не вышел в четвертьфинал чемпионата мира; казахский борец обошёл сибиряка со счётом 3:0. 

Роман Власов, новосибирский борец греко-римского стиля, проиграл в 1/8 чемпионата мира в Нур-Султане.  

В Федерации спортивной борьбы сообщили, что Власов взял хороший старт: в сесовой категории до 77 килограммов он, в квалификационной категории выиграл у спортсмена из Китая со счётом 8:0, а в 1/16 — со счётом 11:0 поборол болгарина. В 1/8 финала Фортуна отвернулась от сибирского спортсмена. Власов уступил казахскому борцу Астаху Дильмухамедову со счётом 0:3. 

Напомним, в апреле Роман Власов стал четырёхкратным чемпионом Европы

Татьяна Картавых

Теги: Роман Власов чемпионат мира

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Предложить новость

Стало известно о трепанации черепа Анастасии Заворотнюк

сегодня 00:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев напугал хлопок и страшный шум на ТЭЦ-2

вчера 23:31 Общество 0 Коммент.

Испорченный пикник закончился смертью прохожего от сковородки в Искитиме

вчера 20:19 Хроника 0 Коммент.

Три недели мести улицы будут обидчики подростков в Барабинске

вчера 19:02 Общество 0 Коммент.

Избившего женщину молотком нашла подписчица сообщества

вчера 18:44 Хроника 0 Коммент.

Уехала на работу в Бердск и не вернулась: третью неделю ищут женщину из Искитима

вчера 18:14 Общество 0 Коммент.

В МЧС предложили новосибирцам защищаться от пожаров при помощи икон

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

Суд отпустил прославившегося жестокостью отца после новосибирского СИЗО

вчера 17:42 Общество 0 Коммент.

Расписание электричек изменится в Новосибирске на трёх направлениях

вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

Суд простил пастора баптистов Новосибирска за давнее ДТП

вчера 17:21 Общество 0 Коммент.

Парализовало трамвайное движение: ДТП у ЛДС «Сибирь» в Новосибирске

вчера 17:13 Хроника 0 Коммент.

Бердская красавица выиграла миллион рублей

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

Двое мужчин избили инвалида ради мелочи

вчера 16:55 Хроника 0 Коммент.

Селфи вышедших на свободу Кокорина и Мамаева собрало 10 тысяч лайков

вчера 16:42 Общество 0 Коммент.

«Для безопасности жителей Новосибирска»: мэрия не выявила нарушений в работе «живодёрни»

вчера 16:32 Общество 0 Коммент.

Первобытную страсть фотомоделей Новосибирска показали в сиквеле «Амазонок»

вчера 16:21 Культура 0 Коммент.

Удар молнии на Бердском шоссе вывел из строя электрику в RAV-4

вчера 16:12 Хроника 0 Коммент.

«Коктейль Молотова» в теплотрассу с бомжами закинул слабоумный новосибирец

вчера 16:03 Хроника 0 Коммент.

«Лучше перестраховаться»: найденная на «Шлюзе» граната оказалась куском металла

вчера 15:58 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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