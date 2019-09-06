Роман Власов проиграл казаху на чемпионате мира

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Роман Власов проиграл казаху на чемпионате мираРубрика: общество, спорт
17.09.2019 22:38
фото со страницы Романа Власова в социальной сети "ВКонтакте"
Новосибирский борец Роман Власов не вышел в четвертьфинал чемпионата мира; казахский борец обошёл сибиряка со счётом 3:0.
Роман Власов, новосибирский борец греко-римского стиля, проиграл в 1/8 чемпионата мира в Нур-Султане.
В Федерации спортивной борьбы сообщили, что Власов взял хороший старт: в сесовой категории до 77 килограммов он, в квалификационной категории выиграл у спортсмена из Китая со счётом 8:0, а в 1/16 — со счётом 11:0 поборол болгарина. В 1/8 финала Фортуна отвернулась от сибирского спортсмена. Власов уступил казахскому борцу Астаху Дильмухамедову со счётом 0:3.
Напомним, в апреле Роман Власов стал четырёхкратным чемпионом Европы.
Татьяна Картавых
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