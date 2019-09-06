Самые грибные места в Новосибирской области

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Самые грибные места в Новосибирской областиРубрика: общество
17.09.2019 11:41
фото со страницы группы «Грибы и грибные места в НСО» в социальной сети «ВКонтакте»
В Новосибирской области начался сезон тихой охоты; летом грибов в лесу было мало, а сейчас – тащат вёдрами.
Грибники завалили сеть фотографиями своей добычи. После странного лета, когда грибов в лесу было крайне мало, осень радует обилием дикоросов.
Особенно большой урожай в этом году дала грибница опят. Их собирают во всех районах области и даже на территории Новосибирска: в Заельцовском парке, в колках на Шлюзе и в районе ТЭЦ-5.
Подписчик группы «Грибы и грибные места НСО» в социальной сети «ВКонтакте» Антон Калинин выложил свой «улов» из Бердска.
Среди районов по количеству опят лидируют Тогучинский, Мошковский, Новосибирский и Ордынский.
Грибники также выкладывают в сеть фото белых грибов. Их собирают в районе Речкуновки, в Караканском бору.
Грузди и волнушки удались в Ордынском районе и в окрестностях села Плотниково в Новосибирском.
Подберёзовики вёдрами собирают в окрестностях Академгородка, Бердска, Спирина и Гусиного брода.
Маслятами богаты леса Сузунского района, Караканский и Кудряшовский боры.
Напомним, в Роскачестве посоветовали не мыть грибы перед приготовлением.
Татьяна Картавых
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