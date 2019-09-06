Селфи вышедших на свободу Кокорина и Мамаева собрало 10 тысяч лайков

Фото из «Инстаграма» Аланы Мамаевой

Бывшие игроки сборной России по футболу Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также младший брат Кокорина Кирилл условно-досрочно освобождены из исправительной колонии № 4 Белгородской области; домой их забрал родственник на «Гелендвагене».

Осуждённые за драку в центре Москвы осенью 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев 17 сентября вышли из колонии в Белгородской области. Они были освобождены условно-досрочно, хотя по решению суда должны были провести за решеткой 18 и 17 месяцев соответственно. Об этом сообщают «РИА Новости».

Известно, что из колонии спортсменов забрал отчим Кокорина, который приехал за бывшими заключёнными на автомобиле Mercedes-Benz Gelandewagen.

Спустя несколько минут в «Инстаграме» супруги Павла Мамаева Аланы появился снимок вышедших на свободу футболистов. Фото женщина сопроводила короткой фразой «Домой». Снимок собрал более десяти тысяч лайков.

Напомним, 5 мая Сиб.фм писал о том, что Кокорина и Мамаева отправили в тюрьму.