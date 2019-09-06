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Селфи вышедших на свободу Кокорина и Мамаева собрало 10 тысяч лайков

Рубрика: общество

17.09.2019 16:42

Фото из «Инстаграма» Аланы Мамаевой

Бывшие игроки сборной России по футболу Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также младший брат Кокорина Кирилл условно-досрочно освобождены из исправительной колонии № 4 Белгородской области; домой их забрал родственник на «Гелендвагене». 

Осуждённые за драку в центре Москвы осенью 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев 17 сентября вышли из колонии в Белгородской области. Они были освобождены условно-досрочно, хотя по решению суда должны были провести за решеткой 18 и 17 месяцев соответственно. Об этом сообщают «РИА Новости». 

Известно, что из колонии спортсменов забрал отчим Кокорина, который приехал за бывшими заключёнными на автомобиле Mercedes-Benz Gelandewagen. 

Спустя несколько минут в «Инстаграме» супруги Павла Мамаева Аланы появился снимок вышедших на свободу футболистов. Фото женщина сопроводила короткой фразой «Домой». Снимок собрал более десяти тысяч лайков. 

Напомним, 5 мая Сиб.фм писал о том, что Кокорина и Мамаева отправили в тюрьму. 

Мария Машанова

Теги: селфи Кокорин Мамаев колония УДО

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сегодня 18:44 Хроника 0 Коммент.

Уехала на работу в Бердск и не вернулась: третью неделю ищут женщину из Искитима

сегодня 18:14 Общество 0 Коммент.

В МЧС предложили новосибирцам защищаться от пожаров при помощи икон

сегодня 18:03 Общество 0 Коммент.

Суд отпустил прославившегося жестокостью отца после новосибирского СИЗО

сегодня 17:42 Общество 0 Коммент.

Расписание электричек изменится в Новосибирске на трёх направлениях

сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Суд простил пастора баптистов Новосибирска за давнее ДТП

сегодня 17:21 Общество 0 Коммент.

Парализовало трамвайное движение: ДТП у ЛДС «Сибирь» в Новосибирске

сегодня 17:13 Хроника 0 Коммент.

Двое мужчин избили инвалида ради мелочи

сегодня 16:55 Хроника 0 Коммент.

Селфи вышедших на свободу Кокорина и Мамаева собрало 10 тысяч лайков

сегодня 16:42 Общество 0 Коммент.

«Для безопасности жителей Новосибирска»: мэрия не выявила нарушений в работе «живодёрни»

сегодня 16:32 Общество 0 Коммент.

Удар молнии на Бердском шоссе вывел из строя электрику в RAV-4

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

«Коктейль Молотова» в теплотрассу с бомжами закинул слабоумный новосибирец

сегодня 16:03 Хроника 0 Коммент.

Жители «Шлюза» нашли во дворе гранату

сегодня 15:23 Хроника 0 Коммент.

Автоподставщики разыграли в центре Новосибирска спектакль со сбитым пешеходом

сегодня 14:54 Хроника 0 Коммент.

Экс-министр культуры Новосибирской области рассказал о планах работы в НОВАТе

сегодня 14:16 Общество 0 Коммент.

Врач-онколог назвал симптомы рака мозга

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Госдума пригрозила детям тюрьмой за живодёрство

сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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