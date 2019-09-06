Селфи вышедших на свободу Кокорина и Мамаева собрало 10 тысяч лайков

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Селфи вышедших на свободу Кокорина и Мамаева собрало 10 тысяч лайковРубрика: общество
17.09.2019 16:42
Фото из «Инстаграма» Аланы Мамаевой
Бывшие игроки сборной России по футболу Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также младший брат Кокорина Кирилл условно-досрочно освобождены из исправительной колонии № 4 Белгородской области; домой их забрал родственник на «Гелендвагене».
Осуждённые за драку в центре Москвы осенью 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев 17 сентября вышли из колонии в Белгородской области. Они были освобождены условно-досрочно, хотя по решению суда должны были провести за решеткой 18 и 17 месяцев соответственно. Об этом сообщают «РИА Новости».
Известно, что из колонии спортсменов забрал отчим Кокорина, который приехал за бывшими заключёнными на автомобиле Mercedes-Benz Gelandewagen.
Спустя несколько минут в «Инстаграме» супруги Павла Мамаева Аланы появился снимок вышедших на свободу футболистов. Фото женщина сопроводила короткой фразой «Домой». Снимок собрал более десяти тысяч лайков.
Напомним, 5 мая Сиб.фм писал о том, что Кокорина и Мамаева отправили в тюрьму.
Мария Машанова
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