Школьники до смерти забили бельчонка в Новосибирске

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Школьники до смерти забили бельчонка в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
18.09.2019 08:13
Фото из группы "NSK456, Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
Мальчики прыгали на животном, били его палкой, пинали; взрослые попытались спасти белку, но было поздно.
Два подростка до смерти забили маленькую белку в Новосибирске. Об этом сообщил очевидец произошедшего в группе «NSK456, Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам новосибирца, школьники избивали бельчонка палкой, пинали его, прыгали по зверьку. Происходящее увидели взрослые и выбежали на помощь животному, однако на земле уже лежало бездыханное тело.
В комментариях под постом люди возмущены произошедшим и высказывают своё мнение, что из мальчиков вырастут живодёры.
«Такие маленькие, а живодёры. Уверена, что родителям будет стыдно», – пишет жительница Новосибирска.
Некоторые также хотят, чтобы за такие поступки судили как за уголовные преступления.
«В биографию каждого подобного человека надо записывать: садист, догхантер, убийца животных. Думаю, это в будущем им поможет не устроиться на нормальную работу и будет характеристикой при любом другом уголовном деле», – пишет подписчик сообщества.
Напомним, 1 мая 2019 года женщину заподозрили в убийстве бельчонка в новосибирском Академгородке.
Дарья Мелехова
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