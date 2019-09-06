Школьники до смерти забили бельчонка в Новосибирске

Фото из группы "NSK456, Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Мальчики прыгали на животном, били его палкой, пинали; взрослые попытались спасти белку, но было поздно.

Два подростка до смерти забили маленькую белку в Новосибирске. Об этом сообщил очевидец произошедшего в группе «NSK456, Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам новосибирца, школьники избивали бельчонка палкой, пинали его, прыгали по зверьку. Происходящее увидели взрослые и выбежали на помощь животному, однако на земле уже лежало бездыханное тело.

В комментариях под постом люди возмущены произошедшим и высказывают своё мнение, что из мальчиков вырастут живодёры.

«Такие маленькие, а живодёры. Уверена, что родителям будет стыдно», – пишет жительница Новосибирска.

Некоторые также хотят, чтобы за такие поступки судили как за уголовные преступления.

«В биографию каждого подобного человека надо записывать: садист, догхантер, убийца животных. Думаю, это в будущем им поможет не устроиться на нормальную работу и будет характеристикой при любом другом уголовном деле», – пишет подписчик сообщества.

Напомним, 1 мая 2019 года женщину заподозрили в убийстве бельчонка в новосибирском Академгородке.