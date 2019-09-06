Сибиряк облил бензином и поджёг сожительницу

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Погибшая получила ожоги 90 % тела; женщина скончалась через неделю в больнице.

Житель Горного Алтая жестоко расправился со своей сожительницей, сообщает СУ СКР по Горно-Алтайску. Мужчина напал на возлюбленную 21 августа в состоянии алкогольного опьянения.

По данным следствия, 36-летний мужчина находился дома с сожительницей. В один момент между парой возник конфликт, который усугубился сильным алкогольным опьянением. В порыве гнева подозреваемый облил женщину бензином и поджёг ее.

Женщина получила сильные термические ожоги – пострадало 90 % тела. Пострадавшую госпитализировали в местную больницу. Врачи больше недели боролись за жизнь женщины, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. Пострадавшая скончалась в больнице 2 сентября.

Мужчина после задержания сам признался в содеянном и свою вину не отрицал. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть. Сейчас подозреваемый по решению суда помещен в СИЗО на два месяца.

Напомним, житель Барнаула расправился с пожилой родственницей и сжёг тело вместе с домом.