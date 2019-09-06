Сибиряк убил щенка, сбросив его с балкона 16-этажного дома

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Сибиряк убил щенка, сбросив его с балкона 16-этажного домаРубрика: проиcшествия
17.09.2019 11:44
фото из группы «Жесть Омска» в социальной сети «ВКонтакте»
Омич жестоко обошёлся со своим домашним питомцем; пёс скончался от полученных травм.
Житель Омска выкинул щенка с балкона квартиры на 16-м этаже. Информация об этом появилась в группе «Жесть Омска» в социальной сети «ВКонтакте».
Животное скончалось от полученных травм сразу после падения. Осмотревший тело ветеринар заявил, что у собаки была полностью раздроблена грудная клетка. Это говорит о том, что щенка сильно пнули, перед тем как выкинуть с балкона.
По словам очевидцев, на место происшествия приезжали сотрудники полиции. Они составили протокол.
В комментариях под записью люди выразили сожаление по поводу того, что в России до сих пор не сажают людей в тюрьму за жестокое обращение с животными. Многие пользователи сети пожелали, чтобы этого мужчину самого сбросили из окна многоэтажки.
Напомним, 5 сентября живодёр повесил собаку на глазах детей в Новосибирской области.
Никита Минин
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