Сибиряк убил щенка, сбросив его с балкона 16-этажного дома

фото из группы «Жесть Омска» в социальной сети «ВКонтакте»

Омич жестоко обошёлся со своим домашним питомцем; пёс скончался от полученных травм.

Житель Омска выкинул щенка с балкона квартиры на 16-м этаже. Информация об этом появилась в группе «Жесть Омска» в социальной сети «ВКонтакте».

Животное скончалось от полученных травм сразу после падения. Осмотревший тело ветеринар заявил, что у собаки была полностью раздроблена грудная клетка. Это говорит о том, что щенка сильно пнули, перед тем как выкинуть с балкона.

По словам очевидцев, на место происшествия приезжали сотрудники полиции. Они составили протокол.

В комментариях под записью люди выразили сожаление по поводу того, что в России до сих пор не сажают людей в тюрьму за жестокое обращение с животными. Многие пользователи сети пожелали, чтобы этого мужчину самого сбросили из окна многоэтажки.

Напомним, 5 сентября живодёр повесил собаку на глазах детей в Новосибирской области.