Следственный комитет начал проверку после пожара в «Векторе»

Фото с сайта ГНЦ ВБ «Вектор»

Возгорание на предприятии в Кольцове началось накануне вечером; пожар ликвидирован.

Следственное управление СКР по Новосибирской области начало уголовно-процессуальную проверку в отношении ответственных руководителей научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» по факту возгорания, сообщает пресс-служба ведомства. Проверяется соблюдение требований техники безопасности и охраны труда на предприятии.

Пожар в Кольцове начался вечером 16 сентября. Как ранее писал Сиб.фм, причиной возгорания стал взрыв газового баллона при отделочных работах в одном из помещений здания. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров – горел кабинет на четвёртом этаже.

Подтвердилась информация об одном пострадавшем от взрыва – мужчину госпитализировали с ожогами второй и третьей степени. В момент происшествия у здания работали около 40 сотрудников МЧС.

Напомним, накануне Сиб.фм писал, что пожар в ГНЦ ВБ «Вектор» полностью ликвидирован.