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Следственный комитет начал проверку после пожара в «Векторе»Рубрика: наука, проиcшествия
17.09.2019 09:43
Фото с сайта ГНЦ ВБ «Вектор»
Возгорание на предприятии в Кольцове началось накануне вечером; пожар ликвидирован.
Следственное управление СКР по Новосибирской области начало уголовно-процессуальную проверку в отношении ответственных руководителей научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» по факту возгорания, сообщает пресс-служба ведомства. Проверяется соблюдение требований техники безопасности и охраны труда на предприятии.
Пожар в Кольцове начался вечером 16 сентября. Как ранее писал Сиб.фм, причиной возгорания стал взрыв газового баллона при отделочных работах в одном из помещений здания. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров – горел кабинет на четвёртом этаже.
Подтвердилась информация об одном пострадавшем от взрыва – мужчину госпитализировали с ожогами второй и третьей степени. В момент происшествия у здания работали около 40 сотрудников МЧС.
Напомним, накануне Сиб.фм писал, что пожар в ГНЦ ВБ «Вектор» полностью ликвидирован.
Эмиль Фукс
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