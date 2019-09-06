Собранный в Иркутске самолёт демонстрируют потенциальным заказчикам в Стамбуле

Фото с сайта airlines-inform.ru

Пассажирский самолёт МС-21, произведённый на иркутском заводе корпорации «Иркут», добрался до Турции, где в эти дни проходит международный фестиваль авиации; создатели воздушного судна рассчитывают найти в Стамбуле потенциальных покупателей модели.

Фестиваль авиации, космоса и технологий Teknofest 2019 проходит в эти дни в турецком Стамбуле. На мероприятии впервые представлен лайнер МС-21, произведённый корпорацией «Иркут» на заводе в Иркутске. Об этом сообщает информационное агентство «Иркутск Сегодня».

Известно, что для воздушного судна это был первый международный перелет. Лайнер следовал из московского аэропорта в Жуковском до Стамбула – это около 2400 километров, которые самолёт преодолел за 3,5 часа.

Впервые в России МС-21 презентовали в августе в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019.

«Сейчас на Иркутском авиазаводе уже разворачивается производство самолётов данной модели для поставки первым заказчикам», – пишет издание. Серийное производство лайнеров начнётся в 2021 году.

Напомним, 25 августа стало известно, что «кукурузники» планируют заменить экспериментальным самолётом ТВС-2ДТС «Байкал», производимым на авиазаводе в Улан-Удэ.