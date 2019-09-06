Собранный в Иркутске самолёт демонстрируют потенциальным заказчикам в Стамбуле

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Собранный в Иркутске самолёт демонстрируют потенциальным заказчикам в СтамбулеРубрика: общество
17.09.2019 11:31
Фото с сайта airlines-inform.ru
Пассажирский самолёт МС-21, произведённый на иркутском заводе корпорации «Иркут», добрался до Турции, где в эти дни проходит международный фестиваль авиации; создатели воздушного судна рассчитывают найти в Стамбуле потенциальных покупателей модели.
Фестиваль авиации, космоса и технологий Teknofest 2019 проходит в эти дни в турецком Стамбуле. На мероприятии впервые представлен лайнер МС-21, произведённый корпорацией «Иркут» на заводе в Иркутске. Об этом сообщает информационное агентство «Иркутск Сегодня».
Известно, что для воздушного судна это был первый международный перелет. Лайнер следовал из московского аэропорта в Жуковском до Стамбула – это около 2400 километров, которые самолёт преодолел за 3,5 часа.
Впервые в России МС-21 презентовали в августе в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019.
«Сейчас на Иркутском авиазаводе уже разворачивается производство самолётов данной модели для поставки первым заказчикам», – пишет издание. Серийное производство лайнеров начнётся в 2021 году.
Напомним, 25 августа стало известно, что «кукурузники» планируют заменить экспериментальным самолётом ТВС-2ДТС «Байкал», производимым на авиазаводе в Улан-Удэ.
Мария Машанова
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