4 балла
+20
63.83 70.67
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Самые грибные места в Новосибирской области

сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

Собранный в Иркутске самолёт демонстрируют потенциальным заказчикам в Стамбуле

сегодня 11:31 Общество 0 Коммент.

В новосибирской «Меге» эвакуировали посетителей

сегодня 11:22 Хроника 0 Коммент.

Маршрутка с 20 пассажирами врезалась в столб и перевернулась

сегодня 10:45 Хроника 0 Коммент.

Неизвестная женщина с пробитой головой вторую неделю лежит в больнице Новосибирска

сегодня 10:36 Хроника 0 Коммент.

Уходить в отпуск в России будут по-новому

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Следственный комитет начал проверку после пожара в «Векторе»

сегодня 09:43 Наука 0 Коммент.

Названы новосибирские предприятия с самыми большими долгами по зарплате

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

ДТП в Новосибирске парализовало движение на улице Большевистской

сегодня 08:47 Хроника 0 Коммент.

16-летний цыган в Новосибирске после совершённого ДТП покинул место аварии

сегодня 08:26 Хроника 0 Коммент.

Видео: маленькие мангусты едят непривычную для них пищу в Новосибирском зоопарке

сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

Самых недобросовестных производителей печенья назвали эксперты

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

Врач нагрубила и отказалась продлевать больничный пациенту под Новосибирском

сегодня 07:37 Общество 0 Коммент.

Шестилетняя девочка застряла в канализации в Омске

сегодня 07:26 Хроника 0 Коммент.

Два омича пострадали при обстреле на остановке в Москве

сегодня 07:06 Хроника 0 Коммент.

Топ-5 мест Новосибирска для посещения в последние тёплые дни

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Танец «техно-викинга» удивил пассажиров автобуса в Новосибирске

вчера 20:48 Общество 0 Коммент.

Мыть дороги в дождь продолжат поливальные машины Новосибирска

вчера 19:50 Экономика 0 Коммент.

Пожар на «Векторе» в Кольцове ликвидирован

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Собранный в Иркутске самолёт демонстрируют потенциальным заказчикам в Стамбуле

Рубрика: общество

17.09.2019 11:31

Фото с сайта airlines-inform.ru

Пассажирский самолёт МС-21, произведённый на иркутском заводе корпорации «Иркут», добрался до Турции, где в эти дни проходит международный фестиваль авиации; создатели воздушного судна рассчитывают найти в Стамбуле потенциальных покупателей модели. 

Фестиваль авиации, космоса и технологий Teknofest 2019 проходит в эти дни в турецком Стамбуле. На мероприятии впервые представлен лайнер МС-21, произведённый корпорацией «Иркут» на заводе в Иркутске. Об этом сообщает информационное агентство «Иркутск Сегодня». 

Известно, что для воздушного судна это был первый международный перелет. Лайнер следовал из московского аэропорта в Жуковском до Стамбула – это около 2400 километров, которые самолёт преодолел за 3,5 часа. 

Впервые в России МС-21 презентовали в августе в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019. 

«Сейчас на Иркутском авиазаводе уже разворачивается производство самолётов данной модели для поставки первым заказчикам», – пишет издание. Серийное производство лайнеров начнётся в 2021 году. 

Напомним, 25 августа стало известно, что «кукурузники» планируют заменить экспериментальным самолётом ТВС-2ДТС «Байкал», производимым на авиазаводе в Улан-Удэ. 

Мария Машанова

Теги: Иркутская область выставка самолет завод Стамбул

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Самые грибные места в Новосибирской области

сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

Собранный в Иркутске самолёт демонстрируют потенциальным заказчикам в Стамбуле

сегодня 11:31 Общество 0 Коммент.

В новосибирской «Меге» эвакуировали посетителей

сегодня 11:22 Хроника 0 Коммент.

Маршрутка с 20 пассажирами врезалась в столб и перевернулась

сегодня 10:45 Хроника 0 Коммент.

Неизвестная женщина с пробитой головой вторую неделю лежит в больнице Новосибирска

сегодня 10:36 Хроника 0 Коммент.

Уходить в отпуск в России будут по-новому

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Следственный комитет начал проверку после пожара в «Векторе»

сегодня 09:43 Наука 0 Коммент.

Названы новосибирские предприятия с самыми большими долгами по зарплате

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

ДТП в Новосибирске парализовало движение на улице Большевистской

сегодня 08:47 Хроника 0 Коммент.

16-летний цыган в Новосибирске после совершённого ДТП покинул место аварии

сегодня 08:26 Хроника 0 Коммент.

Видео: маленькие мангусты едят непривычную для них пищу в Новосибирском зоопарке

сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

Самых недобросовестных производителей печенья назвали эксперты

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

Врач нагрубила и отказалась продлевать больничный пациенту под Новосибирском

сегодня 07:37 Общество 0 Коммент.

Шестилетняя девочка застряла в канализации в Омске

сегодня 07:26 Хроника 0 Коммент.

Два омича пострадали при обстреле на остановке в Москве

сегодня 07:06 Хроника 0 Коммент.

Топ-5 мест Новосибирска для посещения в последние тёплые дни

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Танец «техно-викинга» удивил пассажиров автобуса в Новосибирске

вчера 20:48 Общество 0 Коммент.

Мыть дороги в дождь продолжат поливальные машины Новосибирска

вчера 19:50 Экономика 0 Коммент.

Пожар на «Векторе» в Кольцове ликвидирован

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
25.04.2018

Сибирь в огне

В Приамурье массово горят леса и заповедники: угрожают ли природны...

Читать далее
Image
18.01.2018

«Боярышник»: Послевкусие

Что изменилось в Иркутске через год после тр...

Читать далее
Image
23.10.2017

Бишыхан абарагша

Как 14-летний мальчик возрождает исчезающую культуру и язык...

Читать далее
Image
18.09.2017

Грести мусор руками

Что Лена Летучая и 17 тысяч волонтёров делали на Байка...

Читать далее
Image
17.02.2017

80 лет в обед: дизайном по логотипу

Про архаику, дурновкусие и ви...

Читать далее
Image
08.11.2016

Снежное чувство риска

Как любители зимнего экстрима открывают сезон

Читать далее

Новости по теме

Два взрыва в жилых домах в Сибири произошло в воскресенье 15.09.2019

Популярное

Image

Сибирский разлом: семь землетрясений произошло от Алтая до Казахс...

Image

Проверенные методики не работают: в Новосибирске шестой день ищут...

Image

Новосибирцы обсуждают стаю медведей на Северном объезде

Image

Опасные пельмени производили в Новосибирской области

Image

Топ-5: самые красивые девушки-телеведущие Новосибирска

Image

Видео: котята-рыболовы показали добычу гостям в Новосибирском зоо...

Image

«Я не взятку, я занимал»: появилось видео задержания начальника с...

Image

В Сибири выпал первый снег

Image

Видео: молния чуть не попала в автомобиль на Бердском шоссе в Нов...

Image

Две новосибирские компании вошли в рейтинг Forbes

Image

Новосибирцы покорили рок-звёзд Poets of the Fall кавером на жесто...

Image

Колесо обозрения уберут с набережной в Новосибирске

Image

Когда дадут тепло: пережив первую ночь с заморозками, новосибирцы...