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Солнце выйдет из-за туч: погода в Новосибирске 18 сентября

Рубрика: общество

18.09.2019 07:09

фото с сайта pixabay.com

По прогнозу метеорологов, ночные дожди сменятся дневным солнцем; в Новосибирске будет тепло. 

Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске в среду, 18 сентября. Ещё в 04:00 возможен дождь, а с рассветом посветлеет и на небе. С утра в Новосибирске обещают солнце и постепенное повышение температуры от 14 градусов в 07:00 до 20 – в 16:00. 

Весь день в Новосибирске будет дуть настойчивый юго-западный ветер с порывами до 10-11 метров в секунду. 

Напомним, на всю неделю синоптики пообещали в Новосибирске тепло и грибные дожди

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область Солнце Погода

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сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Стивен Кинг бы не одобрил: новосибирцев возмутила фотосессия в стиле фильма «Оно»

сегодня 09:28 Общество 0 Коммент.

Грузовые вагоны некачественно ремонтировали в Сибири

сегодня 08:56 Хроника 0 Коммент.

Школьники до смерти забили бельчонка в Новосибирске

сегодня 08:13 Хроника 0 Коммент.

Бота-борца с лесными пожарами во «ВКонтакте» запустил российский Greenpeace

сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

Пьяная женщина сломала позвоночник девятилетнему мальчику в Бийске

сегодня 07:31 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Стало известно о трепанации черепа Анастасии Заворотнюк

сегодня 00:05 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске вырубили и сожгли деревья около городского пляжа

вчера 22:17 Общество 0 Коммент.

Мы под колпаком: депутат Ганзя раскритиковала закон о сборе личных данных всех россиян

вчера 21:53 Политика 0 Коммент.

Видео: два дома подожгли в Ленинском районе Новосибирска

вчера 21:28 Хроника 0 Коммент.

Испорченный пикник закончился смертью прохожего от сковородки в Искитиме

вчера 20:19 Хроника 0 Коммент.

Три недели мести улицы будут обидчики подростков в Барабинске

вчера 19:02 Общество 0 Коммент.

Избившего женщину молотком нашла подписчица сообщества

вчера 18:44 Хроника 0 Коммент.

Уехала на работу в Бердск и не вернулась: третью неделю ищут женщину из Искитима

вчера 18:14 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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