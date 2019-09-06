Солнце выйдет из-за туч: погода в Новосибирске 18 сентября

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Солнце выйдет из-за туч: погода в Новосибирске 18 сентябряРубрика: общество
18.09.2019 07:09
фото с сайта pixabay.com
По прогнозу метеорологов, ночные дожди сменятся дневным солнцем; в Новосибирске будет тепло.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске в среду, 18 сентября. Ещё в 04:00 возможен дождь, а с рассветом посветлеет и на небе. С утра в Новосибирске обещают солнце и постепенное повышение температуры от 14 градусов в 07:00 до 20 – в 16:00.
Весь день в Новосибирске будет дуть настойчивый юго-западный ветер с порывами до 10-11 метров в секунду.
Напомним, на всю неделю синоптики пообещали в Новосибирске тепло и грибные дожди.
Татьяна Картавых
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