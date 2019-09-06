Суд отпустил прославившегося жестокостью отца после новосибирского СИЗО

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17.09.2019 17:42
Скриншот с канала YouTube
Более девяти месяцев в СИЗО зачлись обвиняемому в истязании малолетнего сына вместо обязательных работ; мужчина не признавал вину и намерен вернуть себе детей.
Лишённый родительских прав новосибирец Сергей Дерягин вышел на свободу из зала суда после приговора за истязание несовершеннолетних. Сегодня, 17 сентября, в прокуратуре Калининского района сообщили об итогах заседания по громкому делу о домашнем насилии.
История о домашнем насилии в многодетной семье на грани бедности освещалась на Первом канале. Согласно материалам дела, 2 октября 2018 года в Калининском районе пьяный Сергей Дерягин вернулся домой и начал укладывать детей спать. Малолетний сын не хотел идти в кровать, и мужчина швырнул сына в стену, а затем грубо закинул на второй ярус детской кровати.
Информация попала в федеральные СМИ и Следственный комитет, а затем семья засветилась в эфире передачи Первого канала «Мужское/Женское». После скандала служба соцзащиты забрала четверых маленьких мальчиков и девочек из семьи и лишила Сергея Дерягина родительских прав, а суд поместил мужчину в СИЗО.
«Калининский районный суд приговорил Сергея Дерягина к 11 месяцам исправительных работ с удержанием 15 % зарплаты в счёт государства, но в счёт наказания был зачтён уже отбытый срок по так называемому закону "день за полтора". Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.
В судебных заседаниях Сергей Дерягин не признавал вину в истязании малолетних и сообщал о намерении вернуть себе детей.
Напомним, в апреле суд наказал старшеклассницу, которая истязала подругу бензопилой и водила голой по деревне под Новосибирском.
Никита Манько
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