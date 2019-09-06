3 балла
+17
64.12 70.6
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Испорченный пикник закончился смертью прохожего от сковородки в Искитиме

сегодня 20:19 Хроника 0 Коммент.

Три недели мести улицы будут обидчики подростков в Барабинске

сегодня 19:02 Общество 0 Коммент.

Избившего женщину молотком нашла подписчица сообщества

сегодня 18:44 Хроника 0 Коммент.

Уехала на работу в Бердск и не вернулась: третью неделю ищут женщину из Искитима

сегодня 18:14 Общество 0 Коммент.

В МЧС предложили новосибирцам защищаться от пожаров при помощи икон

сегодня 18:03 Общество 0 Коммент.

Суд отпустил прославившегося жестокостью отца после новосибирского СИЗО

сегодня 17:42 Общество 0 Коммент.

Расписание электричек изменится в Новосибирске на трёх направлениях

сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Суд простил пастора баптистов Новосибирска за давнее ДТП

сегодня 17:21 Общество 0 Коммент.

Парализовало трамвайное движение: ДТП у ЛДС «Сибирь» в Новосибирске

сегодня 17:13 Хроника 0 Коммент.

Двое мужчин избили инвалида ради мелочи

сегодня 16:55 Хроника 0 Коммент.

Селфи вышедших на свободу Кокорина и Мамаева собрало 10 тысяч лайков

сегодня 16:42 Общество 0 Коммент.

«Для безопасности жителей Новосибирска»: мэрия не выявила нарушений в работе «живодёрни»

сегодня 16:32 Общество 0 Коммент.

Удар молнии на Бердском шоссе вывел из строя электрику в RAV-4

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

«Коктейль Молотова» в теплотрассу с бомжами закинул слабоумный новосибирец

сегодня 16:03 Хроника 0 Коммент.

Жители «Шлюза» нашли во дворе гранату

сегодня 15:23 Хроника 0 Коммент.

Автоподставщики разыграли в центре Новосибирска спектакль со сбитым пешеходом

сегодня 14:54 Хроника 0 Коммент.

Экс-министр культуры Новосибирской области рассказал о планах работы в НОВАТе

сегодня 14:16 Общество 0 Коммент.

Врач-онколог назвал симптомы рака мозга

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Госдума пригрозила детям тюрьмой за живодёрство

сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Суд простил пастора баптистов Новосибирска за давнее ДТП

Рубрика: общество

17.09.2019 17:21

Фото с сайта pixabay.com

Священник возместил ущерб сбитой девушке и купил сотовый телефон; расследование ДТП по неизвестным причинам затянулось на два года.

Пресвитера баптисткой церкви «Источник Жизни» Константина Абузарова не стали судить за давнее ДТП. Сегодня, 17 сентября, Первомайский районный суд прекратил уголовное дело о нарушении ПДД, повлёкшем тяжкий вред здоровью, за истечением сроков давности.

Инцидент произошёл вечером 14 сентября 2017 года около 20:00. Согласно материалам дела, Константин Абузаров ехал на автомобиле Toyota Corolla по улице Одоевского и недалеко от дома № 6 сбил 30-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате пострадавшая получила черепно-мозговую травму, что оценили как тяжкий вред здоровью. 

По данным прокуратуры, на стадии предварительного следствия пастор церкви возместил причинённый ущерб, оплатив более 60 тысяч рублей на лечение и купив девушке сотовый телефон.

«Само ДТП произошло два года назад, здесь нечего комментировать. Уголовное дело было прекращено в соответствии с 78 статьёй УК, по которой вышло из сроков давности. Я не пострадал никак и потерпевшая жива-здорова. У меня никаких комментариев нет», – рассказал Сиб.фм пастор Константин Абузаров.

Константин Абузаров является пресвитером российской баптисткой церкви «Источник жизни» в Новосибирске. Согласно официальной биографии пастора, мужчина родился в обычной советской семье, но перестройка резко изменила его мировоззрение. В погоне за деньгами и гедонизмом мужчина встретил дефолт в 1998 году – рухнул бизнес, а неудачи и озлобленность привели к разводу и наркотической зависимости. Но будущий пастор создал новую семью и обратился в социально-реабилитационный центр – приют при церкви евангельских христиан-баптистов. Религия помогла мужчине избавиться от пагубных зависимостей и добиться успехов в духовной сфере.

«Данное преступление считается преступлением небольшой тяжести, срок давности по нему составляет два года. Уголовное дело поступило в суд только 3 сентября 2019 года, а обвинительное заключение прокуратуры было вынесено 30 августа. Расследование дела затянулось на стадии предварительного следствия, в связи с чем – неизвестно», – прокомментировала Сиб.фм помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

Напомним, 13 сентября новосибирец, вылечивший сбитого ветерана, получил штраф вместо колонии.

Никита Манько

Теги: компенсации ДТП суд религия

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Испорченный пикник закончился смертью прохожего от сковородки в Искитиме

сегодня 20:19 Хроника 0 Коммент.

Три недели мести улицы будут обидчики подростков в Барабинске

сегодня 19:02 Общество 0 Коммент.

Избившего женщину молотком нашла подписчица сообщества

сегодня 18:44 Хроника 0 Коммент.

Уехала на работу в Бердск и не вернулась: третью неделю ищут женщину из Искитима

сегодня 18:14 Общество 0 Коммент.

В МЧС предложили новосибирцам защищаться от пожаров при помощи икон

сегодня 18:03 Общество 0 Коммент.

Суд отпустил прославившегося жестокостью отца после новосибирского СИЗО

сегодня 17:42 Общество 0 Коммент.

Расписание электричек изменится в Новосибирске на трёх направлениях

сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Суд простил пастора баптистов Новосибирска за давнее ДТП

сегодня 17:21 Общество 0 Коммент.

Парализовало трамвайное движение: ДТП у ЛДС «Сибирь» в Новосибирске

сегодня 17:13 Хроника 0 Коммент.

Двое мужчин избили инвалида ради мелочи

сегодня 16:55 Хроника 0 Коммент.

Селфи вышедших на свободу Кокорина и Мамаева собрало 10 тысяч лайков

сегодня 16:42 Общество 0 Коммент.

«Для безопасности жителей Новосибирска»: мэрия не выявила нарушений в работе «живодёрни»

сегодня 16:32 Общество 0 Коммент.

Удар молнии на Бердском шоссе вывел из строя электрику в RAV-4

сегодня 16:12 Хроника 0 Коммент.

«Коктейль Молотова» в теплотрассу с бомжами закинул слабоумный новосибирец

сегодня 16:03 Хроника 0 Коммент.

Жители «Шлюза» нашли во дворе гранату

сегодня 15:23 Хроника 0 Коммент.

Автоподставщики разыграли в центре Новосибирска спектакль со сбитым пешеходом

сегодня 14:54 Хроника 0 Коммент.

Экс-министр культуры Новосибирской области рассказал о планах работы в НОВАТе

сегодня 14:16 Общество 0 Коммент.

Врач-онколог назвал симптомы рака мозга

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Госдума пригрозила детям тюрьмой за живодёрство

сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
22.01.2019

В Сибири не чувствуешь себя одиноким

Новый митрополит Новоси...

Читать далее
Image
30.10.2018

Не в угол, а в уголовники

Могут ли исправленные в школьном журнале оценк...

Читать далее
Image
22.05.2018

Давал - не давал

Как возврат долга превратился в коррупционный скандал...

Читать далее
Image
16.03.2018

В битве за «воздух» появились жертвы

В споре новосибирских т...

Читать далее
Image
01.12.2017

Битва за «капусту»

О захвате доменов, отставании права от технологий и техн...

Читать далее
Image
10.11.2017

Проверь тормоза — спаси ребёнка

Как проверка тормозной системы ...

Читать далее

Новости по теме

Испорченный пикник закончился смертью прохожего от сковородки в Искитиме сегодня 20:19 Три недели мести улицы будут обидчики подростков в Барабинске сегодня 19:02 Парализовало трамвайное движение: ДТП у ЛДС «Сибирь» в Новосибирске сегодня 17:13

Популярное

Image

Сибирский разлом: семь землетрясений произошло от Алтая до Казахс...

Image

Близкие Анастасии Заворотнюк рассказали, когда актрисе поставили ...

Image

Проверенные методики не работают: в Новосибирске шестой день ищут...

Image

Новосибирцы обсуждают стаю медведей на Северном объезде

Image

Топ-5: самые красивые девушки-телеведущие Новосибирска

Image

Опасные пельмени производили в Новосибирской области

Image

Видео: котята-рыболовы показали добычу гостям в Новосибирском зоо...

Image

«Я не взятку, я занимал»: появилось видео задержания начальника с...

Image

Видео: молния чуть не попала в автомобиль на Бердском шоссе в Нов...

Image

В Сибири выпал первый снег

Image

Две новосибирские компании вошли в рейтинг Forbes

Image

Новосибирцы покорили рок-звёзд Poets of the Fall кавером на жесто...

Image

Колесо обозрения уберут с набережной в Новосибирске