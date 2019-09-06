Суд простил пастора баптистов Новосибирска за давнее ДТП

Фото с сайта pixabay.com

Священник возместил ущерб сбитой девушке и купил сотовый телефон; расследование ДТП по неизвестным причинам затянулось на два года.

Пресвитера баптисткой церкви «Источник Жизни» Константина Абузарова не стали судить за давнее ДТП. Сегодня, 17 сентября, Первомайский районный суд прекратил уголовное дело о нарушении ПДД, повлёкшем тяжкий вред здоровью, за истечением сроков давности.

Инцидент произошёл вечером 14 сентября 2017 года около 20:00. Согласно материалам дела, Константин Абузаров ехал на автомобиле Toyota Corolla по улице Одоевского и недалеко от дома № 6 сбил 30-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате пострадавшая получила черепно-мозговую травму, что оценили как тяжкий вред здоровью.

По данным прокуратуры, на стадии предварительного следствия пастор церкви возместил причинённый ущерб, оплатив более 60 тысяч рублей на лечение и купив девушке сотовый телефон.

«Само ДТП произошло два года назад, здесь нечего комментировать. Уголовное дело было прекращено в соответствии с 78 статьёй УК, по которой вышло из сроков давности. Я не пострадал никак и потерпевшая жива-здорова. У меня никаких комментариев нет», – рассказал Сиб.фм пастор Константин Абузаров.

Константин Абузаров является пресвитером российской баптисткой церкви «Источник жизни» в Новосибирске. Согласно официальной биографии пастора, мужчина родился в обычной советской семье, но перестройка резко изменила его мировоззрение. В погоне за деньгами и гедонизмом мужчина встретил дефолт в 1998 году – рухнул бизнес, а неудачи и озлобленность привели к разводу и наркотической зависимости. Но будущий пастор создал новую семью и обратился в социально-реабилитационный центр – приют при церкви евангельских христиан-баптистов. Религия помогла мужчине избавиться от пагубных зависимостей и добиться успехов в духовной сфере.

«Данное преступление считается преступлением небольшой тяжести, срок давности по нему составляет два года. Уголовное дело поступило в суд только 3 сентября 2019 года, а обвинительное заключение прокуратуры было вынесено 30 августа. Расследование дела затянулось на стадии предварительного следствия, в связи с чем – неизвестно», – прокомментировала Сиб.фм помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

Напомним, 13 сентября новосибирец, вылечивший сбитого ветерана, получил штраф вместо колонии.