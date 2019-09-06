Топ-5: самые красивые блогерши Новосибирска

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Топ-5: самые красивые блогерши НовосибирскаРубрика: общество, woman
18.09.2019 06:01
фото Лилии Петровой, Ольги Просветовой, Василины Катаевой, Алёны Токаревой и Ксении Лесковой из Instagram
Редакция Сиб.фм составила рейтинг самых привлекательных девушек, которые выкладывают каждый свой шаг в интернет.
Для наших читателей мы собрали в одном месте самых прекрасных и огненных девушек-блогеров из Новосибирска. Тысячи подписчиков, лайков и постов – корреспонденты Сиб.фм провели полдня? листая фотографии сибирских красавиц, чтобы выделить только пять самых ярких и обворожительных. Предлагаем вам самим взглянуть на этих очаровательных королев социальных сетей.
5. Василина Катаева
Прекрасные глаза, ослепительная улыбка и потрясающая фигура – идеальная формула успеха. На Instagram Василины подписано более миллиона человек, поэтому её обоснованно можно назвать одной из самых популярных сибирячек в интернете.
4. Алёна Токарева
Самая душевная страница Instagram. Блог сибирячки посвящён уходу за собой, похудению и смешным ситуациям из жизни. За её красоту и искромётный юмор журналисты решили внести Алёну в список. И не только мы оценили все достоинства жительницы Новосибирска – на её страничку подписался один миллион человек.
3. Лескова Ксения
На третьем месте наш тренер-мотиватор из Новосибирска, которая представляет собой гармонию души и тела. Открывшая свою студию фитнеса девушка ведёт блог о правильном питании и здоровом образе жизни. Своей жизнерадостностью она завела множество поклонников в социальных сетях и покорила не одно мужское сердце.
2. Ольга Просветова
Лучик света в тёмном царстве. Как признаётся Ольга, она «жёстко мотивирует людей жить». Своими фотографиями она делает наш мир немножечко прекраснее, за это она оказалась на втором месте нашего топа. Сооснователь и дизайнер бренда MALINA Fashion имеет 50 тысяч подписчиков, но мы уверены, что для неё это не предел.
1. Лилия Петрова
Несмотря на то, что на её официальный блог о моде и роскошном образе жизни в Instagram подписано всего 120 тысяч человек, мы не смогли устоять перед красотой Лилии и отдали ей первое место в нашем рейтинге.
Отметим, что этот список носит субъективный характер. В создании подборки принимали участие несколько журналистов, мнения которых порой расходилось. Просим не держать обиды, если вы не нашли себя в этом рейтинге. Будут другие.
Напомним, 12 сентября вышел наш топ самых красивых девушек-телеведущих Новосибирска.
Никита Минин
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