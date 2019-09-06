Три недели мести улицы будут обидчики подростков в Барабинске

СКРИНШОТ С ВИДЕО КОНСТАНТИНА ТЕРЕЩЕНКО

Бывшие воспитанники патриотического клуба проведут от 20 дней за обязательными работами; потерпевшие отсудили около 90 тысяч рублей.

Трое участников скандального избиения у кафе в Барабинске получили по 20 и более дней обязательных работ. Сегодня, 17 сентября прокуратура Новосибирской области сообщила о приговоре Барабинского районного суда по громкому делу.

Скандальная история произошла в апреле возле одного из местных кафе. Поводом стало видео от районного депутата Константина Терещенко, на котором трое несовершеннолетних избивают младших подростков и потешаются над ними. Результатом стали побои и причинение лёгкого вреда здоровью.

Известно, что все трое подростков ранее учились в одной школе, двое из них посещали пришкольные военно-патриотические клубы – «Десантник» в МКОУ СОШ № 47 и «Патриот» в СОШ № 92, а также секцию смешанных единоборств в центре дополнительного образования.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении побоев группой лиц и лёгкого вреда здоровью, а прокуратура провела проверку Барабинских школ.

«Мировой судья признал вину троих участников в зависимости от роли каждого и назначил наказание от 100 до 130 часов обязательных работ. Также суд удовлетворил иски о возмещении морального вреда на сумму более 90 тысяч рублей», – сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Согласно трудовому кодексу РФ, подростки в возрасте 17 лет могут работать не более семи часов день.

Напомним, 27 июня подростки избили сверстника-очкарика на пляже в Новосибирске.