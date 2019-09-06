Три недели мести улицы будут обидчики подростков в Барабинске

Лента новостейПредложить новость
Испорченный пикник закончился смертью прохожего от сковородки в Искитиме
Уехала на работу в Бердск и не вернулась: третью неделю ищут женщину из Искитима
В МЧС предложили новосибирцам защищаться от пожаров при помощи икон
Суд отпустил прославившегося жестокостью отца после новосибирского СИЗО
Расписание электричек изменится в Новосибирске на трёх направлениях
Парализовало трамвайное движение: ДТП у ЛДС «Сибирь» в Новосибирске
Селфи вышедших на свободу Кокорина и Мамаева собрало 10 тысяч лайков
«Коктейль Молотова» в теплотрассу с бомжами закинул слабоумный новосибирец
Автоподставщики разыграли в центре Новосибирска спектакль со сбитым пешеходом
Экс-министр культуры Новосибирской области рассказал о планах работы в НОВАТе
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Три недели мести улицы будут обидчики подростков в БарабинскеРубрика: общество
17.09.2019 19:02
СКРИНШОТ С ВИДЕО КОНСТАНТИНА ТЕРЕЩЕНКО
Бывшие воспитанники патриотического клуба проведут от 20 дней за обязательными работами; потерпевшие отсудили около 90 тысяч рублей.
Трое участников скандального избиения у кафе в Барабинске получили по 20 и более дней обязательных работ. Сегодня, 17 сентября прокуратура Новосибирской области сообщила о приговоре Барабинского районного суда по громкому делу.
Скандальная история произошла в апреле возле одного из местных кафе. Поводом стало видео от районного депутата Константина Терещенко, на котором трое несовершеннолетних избивают младших подростков и потешаются над ними. Результатом стали побои и причинение лёгкого вреда здоровью.
Известно, что все трое подростков ранее учились в одной школе, двое из них посещали пришкольные военно-патриотические клубы – «Десантник» в МКОУ СОШ № 47 и «Патриот» в СОШ № 92, а также секцию смешанных единоборств в центре дополнительного образования.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении побоев группой лиц и лёгкого вреда здоровью, а прокуратура провела проверку Барабинских школ.
«Мировой судья признал вину троих участников в зависимости от роли каждого и назначил наказание от 100 до 130 часов обязательных работ. Также суд удовлетворил иски о возмещении морального вреда на сумму более 90 тысяч рублей», – сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Согласно трудовому кодексу РФ, подростки в возрасте 17 лет могут работать не более семи часов день.
Напомним, 27 июня подростки избили сверстника-очкарика на пляже в Новосибирске.
Никита Манько
Комментарии
Лента новостей
Испорченный пикник закончился смертью прохожего от сковородки в Искитиме
Уехала на работу в Бердск и не вернулась: третью неделю ищут женщину из Искитима
В МЧС предложили новосибирцам защищаться от пожаров при помощи икон
Суд отпустил прославившегося жестокостью отца после новосибирского СИЗО
Расписание электричек изменится в Новосибирске на трёх направлениях
Парализовало трамвайное движение: ДТП у ЛДС «Сибирь» в Новосибирске
Селфи вышедших на свободу Кокорина и Мамаева собрало 10 тысяч лайков
«Коктейль Молотова» в теплотрассу с бомжами закинул слабоумный новосибирец
Автоподставщики разыграли в центре Новосибирска спектакль со сбитым пешеходом
Экс-министр культуры Новосибирской области рассказал о планах работы в НОВАТе
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Битва за «капусту»
О захвате доменов, отставании права от технологий и техн...
Взятки гладки
Как работает правоохранительная система России на конкретном прим...
Новости по теме
Популярное