Уехала на работу в Бердск и не вернулась: третью неделю ищут женщину из Искитима

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Уехала на работу в Бердск и не вернулась: третью неделю ищут женщину из ИскитимаРубрика: общество, проиcшествия
17.09.2019 18:14
Фото "Добро-спас Новосибирск"
Последний раз женщину видели 30 августа; женщина не вернулась с работы.
Отдел МВД России "Искитимский" разыскивает Заеву Оксану Владимировну. Жительница Искитима 1981 года рождения уехала на работу в Бердск 30 августа и не вернулась.
Приметы: на вид 38 лет; рост около 160 см; телосложение полное; плечи опущены; лицо круглое; лоб по высоте низкий, вертикальный; глаза карие; нос средний, прямой; рот средний; губы толстые; подбородок вертикальный; уши малые, прямоугольные; волосы по цвету: тёмно-русые, ниже плеч. Отсутствует 3 нижний зуб справа.
Была одета: комбинезон черный в белый горошек; свитер вязаный светлого цвета с высоким воротником. Также может носить мужские вещи.
Всем, кому известно местоположение пропавшей, обращаться в МО МВД России «Искитимский» по телефону: 8-913-469-79-65
Напомним, в Новосибирске женщина пропала при покупке автомобиля.
Эмиль Фукс
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Испорченный пикник закончился смертью прохожего от сковородки в Искитиме
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