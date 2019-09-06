Уехала на работу в Бердск и не вернулась: третью неделю ищут женщину из Искитима

Фото "Добро-спас Новосибирск"

Последний раз женщину видели 30 августа; женщина не вернулась с работы.

Отдел МВД России "Искитимский" разыскивает Заеву Оксану Владимировну. Жительница Искитима 1981 года рождения уехала на работу в Бердск 30 августа и не вернулась.

Приметы: на вид 38 лет; рост около 160 см; телосложение полное; плечи опущены; лицо круглое; лоб по высоте низкий, вертикальный; глаза карие; нос средний, прямой; рот средний; губы толстые; подбородок вертикальный; уши малые, прямоугольные; волосы по цвету: тёмно-русые, ниже плеч. Отсутствует 3 нижний зуб справа.

Была одета: комбинезон черный в белый горошек; свитер вязаный светлого цвета с высоким воротником. Также может носить мужские вещи.

Всем, кому известно местоположение пропавшей, обращаться в МО МВД России «Искитимский» по телефону: 8-913-469-79-65

Напомним, в Новосибирске женщина пропала при покупке автомобиля.