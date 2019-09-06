Уходить в отпуск в России будут по-новому

Лента новостейПредложить новость
Собранный в Иркутске самолёт демонстрируют потенциальным заказчикам в Стамбуле
Неизвестная женщина с пробитой головой вторую неделю лежит в больнице Новосибирска
Названы новосибирские предприятия с самыми большими долгами по зарплате
16-летний цыган в Новосибирске после совершённого ДТП покинул место аварии
Видео: маленькие мангусты едят непривычную для них пищу в Новосибирском зоопарке
Врач нагрубила и отказалась продлевать больничный пациенту под Новосибирском
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Уходить в отпуск в России будут по-новомуРубрика: общество
17.09.2019 09:52
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
С 1 октября вступают в силу поправки в Трудовой Кодекс РФ; подавать заявления на отпуск и увольнение станет проще.
Работающим гражданам России облегчают жизнь. Поправки в Трудовой Кодекс РФ будут приняты на ближайшем пленарном заседании.
Согласно нововведениям, с 1 октября работники смогут подавать заявления на отпуск или увольнение работодателю по электронной почте. Правда, это должно быть оговорено в трудовом договоре. При этом электронное заявление имеет равную юридическую силу с традиционным.
Однако если работник собирается в отпуск вне принятого графика отпусков, то ему придётся писать заявление по-старому.
Кроме того, отпускные сотрудникам теперь должны выплачиваться за три дня до выхода в отпуск.
Напомним, с 1 сентября вступил в силу ряд законопроектов для улучшения жизни россиян.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Собранный в Иркутске самолёт демонстрируют потенциальным заказчикам в Стамбуле
Неизвестная женщина с пробитой головой вторую неделю лежит в больнице Новосибирска
Названы новосибирские предприятия с самыми большими долгами по зарплате
16-летний цыган в Новосибирске после совершённого ДТП покинул место аварии
Видео: маленькие мангусты едят непривычную для них пищу в Новосибирском зоопарке
Врач нагрубила и отказалась продлевать больничный пациенту под Новосибирском
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное