Уходить в отпуск в России будут по-новому

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С 1 октября вступают в силу поправки в Трудовой Кодекс РФ; подавать заявления на отпуск и увольнение станет проще.

Работающим гражданам России облегчают жизнь. Поправки в Трудовой Кодекс РФ будут приняты на ближайшем пленарном заседании.

Согласно нововведениям, с 1 октября работники смогут подавать заявления на отпуск или увольнение работодателю по электронной почте. Правда, это должно быть оговорено в трудовом договоре. При этом электронное заявление имеет равную юридическую силу с традиционным.

Однако если работник собирается в отпуск вне принятого графика отпусков, то ему придётся писать заявление по-старому.

Кроме того, отпускные сотрудникам теперь должны выплачиваться за три дня до выхода в отпуск.

Напомним, с 1 сентября вступил в силу ряд законопроектов для улучшения жизни россиян.