Удар молнии на Бердском шоссе вывел из строя электрику в RAV-4

фото из группы «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в социальной сети «ВКонтакте»

Удар молнии во время сильного дождя 15 сентября в Новосибирске вывел из строя автомобиль на Бердском шоссе; в RAV-4 сгорела почти вся электрика, автомобиль до сих пор находится на СТО.

Автомобиль Toyota RAV-4, пострадавший от удара молнии во время сильнейшего дождя в Новосибирске 15 сентября, до сих пор находится в сервисе. В машине вышла из строя почти вся электрика, разбилось заднее стекло, разрушилось колесо. Об этом Сиб.фм сообщил читатель по имени Андрей, являющийся знакомым владелицы иномарки.

По словам мужчины, кроссовер эвакуировали на станцию техобслуживания, где автомобилю потребовался серьёзный ремонт.

Как сообщается в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в социальной сети «ВКонтакте», электрический разряд ударил во внешнюю антенну, после чего молния вышла через заднее колесо, опалив покрышку и диск.

«Сгорела антенна, разбилось стекло багажника, повреждены блоки управления, иммобилайзер, компьютер, а также не распознаётся ключ», – говорится в группе «АСТ-54».

Напомним, 15 сентября Сиб.фм публиковал видео, на котором запечатлён момент удара молнии в иномарку.