В МЧС предложили новосибирцам защищаться от пожаров при помощи икон

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В МЧС предложили новосибирцам защищаться от пожаров при помощи иконРубрика: общество
17.09.2019 18:03
Фото с сайта пресс-службы МЧС по Новосибирской области
Полторы тысячи освящённых иконок «Неопалимая Купина» раздали в Новосибирской области на торжественной встрече с пожарными, кадетами МЧС и жителями; спасатели объяснили, что образ святой поможет защитить жилище от огня.
Необычной способ борьбы с пожарами практикуют новосибирские спасатели. Жителям области в честь празднования чудотворной иконы они раздают миниатюрные образы «Неопалимой Купины», которая особо почитаема у пожарных. Сегодня «обереги от огня» получили 1500 человек. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.
Как отметил на праздничной встрече с кадетами МЧС, ветеранами службы, действующими пожарными и жителями области священнослужитель, «сама по себе икона ничего не сделает – человек должен сам прилагать усилия, чтобы воздерживаться от греха и прилагать усилия для счастливой и безопасной жизни».
В свою очередь глава МЧС по Новосибирской области посоветовал верующим иметь её в своем доме как дополнительный стимул защиты от пожара.
«Все возможности по предотвращению беды хороши. Икона – это как специальное побуждение к действиям для защиты жилья от пожаров. И поэтому, прежде всего, призываю людей обеспечивать собственную безопасность за счёт соблюдения правил, обеспечения защиты себя всеми доступными способами, мерами и, конечно, с помощью веры. А пожарные всегда знают свою работу и образцово выполняют свои задачи по спасению жизни и здоровья людей, защиты имущества от огня и минимизации последствий возгораний», – сказал генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов.
На встрече спасатели и священнослужители обсудили возможность создать при церковном приходе добровольную пожарную команду, тем более что многие служители уже прошли соответствующее обучение.
«Однако они пока не имеют технической возможности участвовать в тушении пожаров, хотя могли бы этим заниматься в удалённых сёлах при наличии специальной техники и защитного обмундирования», – добавили в пресс-службе.
Напомним, 16 сентября Сиб.фм сообщал о восьми погибших на пожаре, который возник из-за проблем с электропроводкой.
Мария Машанова
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